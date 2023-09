Leko izašao pred novinare, nije mogao izbjeći pitanje o sukobima u svlačionici

Nakon što su u prethodna dva kola HNL-a pretrpjeli poraze, pred nogometašima Hajduka ovoga vikenda je novi ispit - dvoboj s Lokomotivom na Poljudu. Dan prije te utakmice pred novinare je izašao trener Bijelih Ivan Leko.

"Ovaj zna, ovaj ne zna, to je smiješno. Prije dva tjedna radiš rekorde, a sad nitko nema pojma. Niti su svi dobri, niti su svi loši. Mi pobjeđujemo i gubimo zajedno. Boli me jer imam ekstra emociju. Ovo je moj klub i to me boli. To ti je ekstra motivacija da pokažemo da to nije baš tako. Postoje porazi koji su manje bolni i oni koji su bolniji", rekao je Leko na početku pa se osvrnuo na priče o navodnim sukobima u momčadi Hajduka:

"U mojoj svlačionici se ne događa ništa što se ne događa u drugim svlačionicama. I poslije ove utakmice je meni lijepo doći u svlačionicu. Odnosi su iskreni, slavimo zajedno, gubimo zajedno. Kaže se svašta kao na terminu kada se igra za pivu i pizzu, beštima se, ali sutra je novi dan i ideš dalje. Ali, ovo je Hajduk, sve je na 'netu', mene veseli da utakmica stiže sutra."

Potom je odgovorio na pitanjeje li razgovarao s predsjednikom o svom statusu.

"Predsjednik je mene doveo ovdje. Došao sam, svi znate moje razloge. Živim svoje ovdje i ne dam da mi itko kaže da bilo tko voli klub više od mene, ili da daje više. Za mene je ovaj klub više nego posao."

Leko se potom osvrnuo i na medijske napise o Hajduku.

"Baš zato što me previše boli ne čitam ništa. Šetam gradom pa mi ljudi kažu. To je pravo novinara. Tko se ne može s tim nositi neka ne bude ovdje. Ili ćeš se svađati ili ćeš se okrenuti radu. Ova momčad nije pala s grane."

Kratko je prokomentirao i sljedećeg protivnika, Lokomotivu.

"Dobri su. Trener diže dosta mladih igrača. Nama je to dobar izazov, morat ćemo i fizički i mentalno biti spremni za ekipu koja će sigurno doći na Poljud bez respekta.", poručio je.

