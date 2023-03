Leko: 'Kod mene su juniori i previše igrali, najlakše bi bilo sutra ih staviti sve...'

"U klubu se dogodilo nešto što se ne događa često. Juniori su napravili ogroman uspjeh, za njih i za cijeli klub. Lijepo je osjetiti ljubav navijača. Oni zaslužuju ogromne čestitke, kao i treneri i cijela Akademija. To mijenja atmosferu i daje nadu. Što to znači za prvu ekipu? Za prvu ekipu to znači motiv, da s dobrim stavom i hrabrošću je moguće dobivati bolje igrače i protivnike" rekao je u uvodu Ivan Leko i nastavio:

"Iskreno, kod mene su juniori igrali i previše. Meni bi bilo najlakše sutra izvesti kompletnu juniorsku ekipu i sebi kupiti alibi za sljedećih šest mjeseci. Ali, treba dobiti utakmicu, bez obzira na to igrali pioniri, juniori ili veterani", zaključuje Leko.

'Imam ogroman respekt prema Zekiću'

Sa poštovanjem je pričao o sutrašnjem protivniku:

"Dobri su, imam ogroman respekt za trenera Zekića. Svoj je karakter prebacio na momčad i jako ih je teško izdominirati. Znaju igrati. Mogu igrati dva-tri načina nogometa. Zekić s potencijalom koji ima radi izvanredan posao. Bolje rezultate rade protiv boljih ekipa. Treba igrati dobar nogomet, sa što manje neprisiljenih pogrešaka. Imaju brzinu i moć u tranziciji i mogu napraviti problem. U njihovim utakmicama pada jedan ili dva gola. To ne znači da će tako biti i sutra, može biti i pet golova" rekao je Leko o sutrašnjem protivniku.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Može li Hajduk igrati poput belgijskog Uniona St. Gilloisea koji je ušao u četvrtfinale Europske lige?

"Mislim da ne može. Oni igraju 3-5-2, a to se ne može igrati ovako. Oni su filijala Brightona koji im šalje igrače. Ne kaže se zaludu da je belgijska liga "mali Premiership", igraju veoma agresivno. Ogromna je razlika, ali je lijepi primjer da 'no name' ekipa s ne toliko poznatim igračima može igrati dobro. Ali, ovdje 3-5-2 ne prolazi, zaključio je Leko.