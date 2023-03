Leko nahvalio talentiranog veznjaka i usporedio ga s najvećima: 'Novi Lampard, Gerrard...'

Nakon dva poraza u prvenstvu, Hajduk je slavio u Varaždinu i tako se vratio na pobjednički kolosijek. Momčad Ivana Leke će u idućem kolu igrati protiv posljednjeplasirane Gorice te klub s Poljuda ne očekuje ništa osim tri boda.

U najavi utakmice, trener Leko je prokomentirao stanje u svlačionici nakon pobjede protiv Varaždina.

"Sigurno, rezultat je bitan, daje i uzima nešto ekstra. Rezultatski je visoka pobjeda, ali to nas ne zavarava, puno momenata je bilo 50-50, moglo je otići na obje strane, otišlo je na našu. Koristili smo ovaj tjedan radeći da moramo biti bolji, pokušavati pobjeđivati na još dominantniji način, kakav želi Hajduk", rekao je strateg Bijelih i dodao:

"Gorica je zadnja, rezultat je nije pomazio, može se stvoriti osjećaj da ćemo lako dobiti. Ali pogledali smo njihove utakmice, nisu oni bili lošiji ni protiv Rijeke, stisli su ih, dominirali, imali šansi.

To je momčad koja ima agresiju, snagu, vertikalnost, u oba šesnaesterca su dobri, a zašto ih nije pomazio rezultat je pitanje za nekoga drugoga. Mi moramo biti bolji, dominantniji, moramo iskoristiti šanse da bi se utakmica drugačije otvarala".

Leko je dobio pitanja i o Rokasu Pukštasu,

"Lijepo ga je trenirati, on je igrač koji jedva čeka trening, upija informacije, otvoren je, ima puno kvalitete, baš netko tko jedva čeka napredak, kome je uvijek malo, koji može biti… Jako je mlad, ali doslovno može biti primjer kako trenira, kako živi, 24/7 je tu, i zato ga 'pogleda'. Zato je zabio dva gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je početak za njega, pravi primjer za klince koji dolaze kako se živi nogomet. On je box to box u raznim formacijama, on je Lampard, Gerrard, Pašalić, to su igrači koji su u oba šesnaesterca dobri, rade razliku. Ali ne radimo mi momčad za Rokasa, nego za sve, ali on se može prilagoditi", zaključio je.