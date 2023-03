Leko: 'Ovo mi je najteži dan u karijeri. Bilo trenerskoj, bilo igračkoj'

Dinamo je lakoćom, s visokih 4:0 porazio Hajduk na Maksimiru u sklopu 23. kola SuperSport HNL-a. Strijelci su bili Ademi, Baturina i dva puta Ivanušec. Dinamo sada ima 11 bodova prednosti i utakmicu manje nad drugoplasiranim Hajdukom.

Ivan Leko, trener Hajduka nakon utakmice nije krio razočarenje.

'Dinamo je bio bolji u svim segmentima'

Težak dan za sve ljude koji osjećaju ovaj dres i ljubav prema ovoj boji. Maksimalno zaslužena pobjeda Dinama, protivnik je bio bolji u svim segmentima. Nama je bolno, imamo puno problema, nismo ni blizu što bismo trebali biti. Trudimo se, želimo, ali to jako loše izgleda. Težak i bolan dan za sve nas koji volimo Hajduk.

Nisu bili agresivni...

Očigledno igramo naivno. Kad igraš mekani presing, onda si naivan. Bilo bi bolje da smo 'parkirali autobus', manje loše bi izgledali. Mi smo puno toga izdarivali. Oćemo izać visoko, a stojimo daleko. Nije bio plan stajati daleko.

Marko Livaja?

Uvijek je ispravna odluka da on igra s obzirom na to što znači ekipi. Imao je problema s virozom, ali je po govoru tijela i priči s njim bilo jasno da želi igrati. najmanje loša odluka je bila da on igra danas.

Luka Vušković debitirao

Debi je bitan dan za njega, to je san sve djece, ali nažalost ga se neće sjećati po lijepome.

Je li mogao zamisliti da će doći u ovu situaciju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nisam. Došao sam u situaciju koja je bila dobra, stabilna, a sada se događa puno teških situacija. Sad svi patimo, ali nema predaje. Kad je teško, glavu gore. Čovjek izgubi kad se preda, a mi ćemo se sigurno vratiti radom i poniznošću. I u dogledno vrijeme ćemo gledati bolji Hajduk.

'Nismo se bavili kalkulacijama'

Nismo se bavili matematikom nego svakom sljedećom utakmicom. Imamo velikih naših problema da bismo se bavili kalkulacijama.

Naknadno na press konferenciji Ivana Leku je novinar RTL-a Boris Jovičić kako bi svoj trenerski angažman, po težini, rangirao gledajući cijelu karijeru.

Ovo mi je najteži dan u karijeri. Bilo igračkoj, bilo trenerskoj.