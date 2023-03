Leko zavapio: 'Ovo su za mene najgora dva mjeseca'

Trener Hajduka Ivan Leko najavio je taj derbi.

"Ovo su za mene najgora dva mjeseca. S predsjednikom pričamo često, ovaj tjedan, prošli isto", rekao je pa se osvrnuo na mladog stopera Luku Vuškovića.

"To je klinac od 16 godina. Odigrao je top utakmicu u Osijeku, odlučio susret i onda si lud ako ga ne staviš sljedeću. Kao što sam već rekao, to je igrač koji može odigrati top, a može odigrati i flop. Lako je sad biti pametan… Ali on je talent i treba mu dati da igra."

Utakmica s Osijekom?

"Radimo na svemu, na svim aspektima nogometa. U nijednom nismo dobri. Prvo radimo listu igrača tko može trenirati, tko ne može. Kada u osam utakmica ne možeš ponoviti isti sastav, ne može se očekivati automatizam. Radimo puno, ali to se ne vidi na terenu. Treba izaći na teren i dati milijun posto. U slučaju pobjede imaš nešto drugo, a u slučaju poraza imaš probleme u svemu."

Otkrio je i na koga ne može računati.

"Lovre Kalinić, Elez, Awaziem, Prpić i Lovrencsics propuštaju utakmicu. Vidjet ćemo što će biti s Kalikom i Borevkovićem."

Za kraj je progovorio o odnosima u svlačionici.

"Niti kao igrač niti kao trener nisam bio u svlačionici gdje su odnosi tako dobri. Možda je to i problem. Volio bih da ima problema, da se nekad potuku. To su predobri momci. Svi smo ovdje da u nedjelju u 90 minuta pobijedimo."