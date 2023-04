Lionel Messi sve je bliže Barceloni?

Španjolski mediji bruje u povratku Lionela Messija u Barcelonu. Kako bi to ostvarili moraju ispuniti uvjete financijskog fair-playa: ''Ne znam, bilo bi to dobro za nas, ali biti će teško ostvarivo.'' Riječi su to Jordija Albe, igrača Barcelone koji se tokom intervjua dotaknuo i teme povratka Lionela Messija u Barcelonu. Povratak Messija bio bi od velikog značaja za čitavu Barceloninu momčad, za navijače i ligu općenito. Riječ je o projiciranih gotovo 25% klupskih prihoda koji bi se ostvarili povratkom Messija.

Čelnici lige nemaju ništa protiv

Na sastanku predstavnika La Lige, Javier Tebas koji vrši predsjedničku funkciju španjolskog prvenstva, izrazio je želju o povratku Messija na Camp Nou, ali isto tako uputio čelnike katalonskog kluba na pravila koja moraju ispoštovati prije nego vrate Messija. Tebas je izjavio da zbog Barcelone neće mjenjati pravila financijskog fair-playa, te da u ovom trenutku nije moguće registrirati Messija, ali da vremena još ima i da Barcelona može napraviti još mnogo toga čime bi omogućila povratak legende kluba u svoje redove.

Ples milijuna

Kako bi uspjeli u svom naumu, u Barceloni će morati smanjiti plaće igrača i neke od njih i prodati. Vremena za razgovor ima, a hoće li potencijalni budući suigrači Lionela Messija biti protiv takviih rezova ostaje za vidjeti.

Prema saznanjima španjolskih medija, plaća koju će ponuditi Argentincu iznositi će četvrtinu njegove posljednje plaće u Barceloni, a ta je iznosila 100 milijuna eura bruto. Dakle, 25 milijuna eura bruto, što u konačnici ispada oko 12 milijuna eura i u rangu je sadašnje plaće Roberta Lewandovskog.

Temelj za povratak legende kluba je stvoren, Messi još nije obnovio ugovor sa Paris Saint Germainom, a povratak u Barcelonu sigurno bi mu odgovarao.