Livaja je bio blizu potpisa za Dinamo, ali tada je stigao sudbonosni poziv

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 18 sati na Poljudu igraju jedan od važnijih derbija u posljednjih nekoliko sezona. Nakon dugo vremena Splićani ulaze u najveći hrvatski derbi kao lideri ljestvice, ali bi jedan rezultat sve mogao promijeniti.

Dinamo je u naletu, Hajduk pokušava povezati drugu pobjedu nakon dva uzastopna poraza i iako je tek 10. kolo i do kraja prvenstva je zbilja sve moguće, ovaj derbi će imati veliki psihološki učinak na obje ekipe. Pobjeda bi značila veliki vjetar u leđa i jednima i drugima te se očekuje da će najbolji igrači, Marko Livaja i Bruno Petković dokazati da su upravo to i napraviti razliku.

Ususret derbiju odlučili smo vas podsjetiti kako je sve moglo biti drugačije. Livaja u Dinamu, a Petković u Hajduku. Sada to zvuči nerealno, ali je prije 15-ak godina itekako bilo moguće.

Tada 15-godišnji Livaja bio je velika nada hrvatskog nogometa i igrač Omladinca iz splitskog predgrađa Vranjica, a po izvanserijski nadarenog kadeta u Split došli su Zdravko i Zoran Mamić. Livaja se ovako prisjeća susreta s braćom koja su prisvojila Dinamo: "Nakon utakmice Hajduka i Dinama u Kupu sastao sam se u hotelu Atrium s braćom Mamić i sve smo dogovorili. Bilo mi je teško, ali nisam imao izbora jer me iz Hajduka nitko nije zvao."

Šurjak u zadnji tren spasio da Livaja ne ode u Dinamo

Ipak, par dana nakon što je Livaja sve dogovorio s Mamićima, Hajdukov velikan Ivica Šurjak spriječio je da Dinamo ispred nosa Hajduku otme velikog talenta i nagovorio ga da potpiše za Hajduk: "Čast mi je što me zvao klub kao što je Dinamo, ali nisam želio otići. Kad me Šurjak pozvao da ostanem, nisam se ni trenutka mislio, pao mi je kamen sa srca."

Livaja se nije dugo zadržao u Splitu, ubrzo je iz Hajduka otišao u Inter, zatim Lugano, Cesenu, Atalantu, Rubin, Empoli, Las Palmas te AEK prije ponovnog oblačenja bijelog dresa.

S druge strane, još jedan bitan akter nedjeljnog derbija je 'zamalo' obukao dres sada velikog mu rivala. Bruno Petković je 2007. iz Neretve došao u Dinamo, ali je Hajduk tada propustio priliku dovesti tada 13-godišnjeg napadača, stoga je to napravio Dinamo.

"Tada mi se nije zamjerio Hajduk, nego ljudi koji su tada bili odgovorni za skautiranje i dovođenje djece iz svih krajeva pa tako i iz Neretve. Oni su bili zainteresirani za to da me se dovede, ali trebalo je ispuniti neke drukčije uvjete. S druge strane, Dinamo je meni i mojoj obitelji ponudio kompletan plan i program. Iako sam bio mlad, znao sam to cijeniti", prisjetio se jednom prilikom Petković.

Na kraju je sudbina htjela da u nedjeljnom derbiju Livaja kao kapetan predvodi Hajduk, a Petković Dinamo.

