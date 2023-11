Nalektrizirano je bilo na Aldo Drosini. U utakmici 16. kola HNL-a Hajduk je danas poslijepodne, pred rekordnih 8.606 gledatelja, pobijedio Istru 1961 sa 2-0, upisavši prvu pobjedu u posljednjih pet međusobnih susreta...

Bila je to čvrsta utakmica, u prvom poluvremenu i s mnogo nervoze i koškanja na terenu, a na koncu su presudili golovi Emira Sahitija (16) i Marka Livaje (90-11m).

Tri i pol mjeseca nakon što je dobio otkaz u Puli, Mislav Karoglan je na Aldo Drosinu stigao kao trener Hajduka, ali u jednoj sasvim drugačijem trenutku i situaciji...

Karoglan je početkom kolovoza dobio otkaz na klupi pulskog kluba nakon što je u prva tri kola upisao remi i dva poraza uz gol razliku 1-10.

Međutim, 23. studenog je preuzeo Hajduk naslijedivši Ivana Leku koji je dobio otkaz. Od tada "Bijeli" imaju maksimalan učinak. Pod Karoglanovim vodstvom Hajduk je u šet susreta upisao šet pobjeda, pet u prvenstvu i jednu u Kupu. Zoran Vulić bivši je igrač Hajduka, elitni, slavni, a kao trener je sjedio na klupi Bijelih u pet mandata. Njegova riječ itekako ima težinu...

Zoran Vulić na klupi Hajduka Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL Zoran Vulić na klupi Hajduka Miranda Čikotić/PIXSELL

"Zaslužena i rutinska pobjeda Hajduka. Utakmica je bila, istina, malo gruba, ali to je u ovom trenutku nebitno. Najbitniji je krajnji rezultat, a to je pobjeda. Hajduk ide lagano prema jesenskom naslovu prvaka, to je ono najbitnije u ovom trenutku za sve nas koji voliko Hajduk", rekao je za portal Net.hr Zoran Vulići dodao:

"Nećemo još gledati koliko smo ispred Rijeke i Dinama i veseliti se prerano. Da, Dinamo ima dvije utakmice manje od nas, Hajduk je vodeći sa 9 bodova u odnosu na Dinamo i 5 u odnosu na Rijeku. Vrlo bitna je ta zadnja utakmica u Maksimiru, a Hajduk još mora igrati i protiv i Gorice i Lokomotive. U tim susretima trebaju dobiti, a onda razmišljati o Dinamu. Prva sljedeća je bitna, a to je Gorica. Treba raditi u tišini, pobjeđivati, ne preostaje ti drugo."

Marko Livaja primio je za vrat Antu Ercega, koji je četiri minute ranije neoprezno naskočio na Ivana Lučića...

"To je jedan temperament kojeg mora biti, nogomet je muški sport. Temperament, emocija, sastavni su dio nogometne igre, iako smo mi tu nogometnu igru dosta razblažili. U moje doba, moga si muški ući u igrača, ne bi dobio ni karton, ni išta. Sad se to drugačije gleda i nogomet ide prema više golova. Naš mentalitet, i kod Marka Livaje i Ante Ercega, je takav. Oni se bore svaki za svoj klub i tako to treba biti. Na sucu je da procijeni što, koliko i kako".

Je li trebao Livaja ipak dobiti crveni zbog poteza?

""Sad, netko dobije žuti za primanje za vrat, a sad bi netko, ima onih koji bi Livaji za ovaj potez dali crveni. Sudac je tu koji odlučuje kojem igraču će dati žuti, kojem crveni ili neće nikome dati ništa. U utakmici se dogode detalji, nekad neisplanirani, nekad te ponese, reagiraš kako ne bi trebao, općenito govorim... Ne trebamo gledati je li Livaja dobio žuti, crveni, zeleni ili plavi, dobio je ono što je sudac odlučio. Niti mi trebamo gledati je li igrač Dinama, Osijeka ili Rijeke dobio koje boje karton. Ima i sudac pravo na pogrešku ili ne pogrešku, ja mislim da ovo nije bilo pogreška suca", zaključio je Zoran Vulić.