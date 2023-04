Livaja slomio Šibenik pa izašao iz igre, Bijeli na kraju strahovali za pobjedu

Nogometaši Hajduka pobijedili su na gostovanju u Šibeniku kod istoimenog domaćina sa 3-2 (1-0) i devet kola prije kraja prvenstvene utrke došli na sedam bodova zaostatka za vodećim Dinamom koji je osvojio samo bod u Velikoj Gorici.

Najzaslužniji za pobjedu Hajduka na Šubićevcu bio je kapetan Splićana Marko Livaja. On je u 45. minuti postigao vodeći pogodak, da bi se u drugom poluvremenu prometnuo u dvostrukog asistenta. Prvo je na njegovo dodavanje Jan Mlakar zatresao mrežu u 53. minuti, a potom se u 59. minuti u strijelce upisao Rokas Pukštas.

Ivan Dolček je u 64. minuti smanjio zaostatak Šibenčana na 1-3, da bi u 90. minuti Zoran Kvržić pogodio za 2-3 i tako završnicu dvoboja učinio dramatičnijom. No, do velikog preokreta ipak nije došlo.

Hajduk je 16. pobjedom došao do 53 boda i smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na sedam bodova, jer su Zagrepčani odigrali 1-1 u Velikoj Gorici. Šibenik je ostao na 24 boda i ima sedam bodova prednosti ispred Gorice koja je još uvijek prikovana za dno ljestvice.

Prvo poluvrijeme dvoboja na Šubićevcu prošlo je u obostrano aktivnoj igri, u kojoj su Hajdukovi igrači imali nešto više situacija iz kojih su mogli ugroziti domaćeg vratara Lovru Rogića, ali sve do same završnice to nisu uspjeli napraviti na pravi način. Šibenčani su bili manje konkretni, ali su oni prvi došli do velike prilike.

Akcija u 44. minuti mogla je završiti pogotkom, kad je Čanađija uputio prizemnu loptu s lijeve strane, a Dolček za pola koraka ostao prekratak pa je lopta je prošla kroz peterac i završila izvan granica igrališta.

Već u sljedećoj akciji Splićani su poveli. Ključnim se pokazalo dodavanje petom Benrahoua kojim je pronašao Marka Livaju. Kapetan Hajduka se sjurio u kazneni prostor, gdje ga je klizećim startom pokušao zaustaviti Stefan Perić, ali je samo gurnuo loptu tako da je najbolji strijelac HNL-a mogao lakške zaobići istrčalog Rogića i neometan pogoditi za vodstvo gostiju u 45. minuti.

U drugom poluvremenu je Hajduk krenuo furiozno po pobjedu, a ponovno je u glavnoj ulozi bio Marko Livaja. U 53. minuti je primio loptu na desnom boku, ubacio oštru loptu u peterac, gdje je na loptu natrčao Jan Mlakar i svladao Rogića.

Šest minuta poslije Livaja je navukao pažnju na sebe da bi dodavanjem izbacio u stopostotnu priliku Rokasa Pukštasa. Litavski Amerikanac je ostao oči u oči s Rogićem u pogodio njegov bliži kut za velikih 3-0.

Činilo se da je Hajduk na putu prema uvjerljivoj pobjedi, ali su Šibenčani uspjeli uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu.

Ivan Dolček je na dodavanje Araija u 64. minuti napravio okret na rubu kaznenog prostora i onda sjajnim udarcem pogoditi gornji desni kut Hajdukovog gola. Sve do 90. minute nije bilo većih prijetnji pred vratarima, da bi tada strijelac Dolček asistirao Zoranu Kvržiću, a ovaj s ruba kaznenog prostora pogodio donji desni kut pokraj nemoćnog Lučića.

Hajduk se do kraja utakmice uspio obraniti i ostvariti važnu pobjedu.