Livajin iznenadni odlazak zatekao reprezentaciju: 'Bilo je više vremena za to, odabrao je krivi trenutak...'

Četiri mjeseca nakon incidenta na Rujevici, Marko Livaja je rekao je zbogom reprezentaciji. Zbog ovoga ili nečeg drugoga – zapravo je ostalo nejasno.

"Vi znate da ja ne trošim puno energije na stvari koje su prošle. Moj fokus je ono što je tu. Imate priopćenja, naša, njegova i mislim da je to

dovoljno", rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić u obraćanju medijima na okupljanju.

"Livajino priopćenje bez jasnog razloga poslano je tek večer prije okupljanja, iako je bio na popisu izbornika posljednja dva tjedna. Je li bilo vremena i prostora sve to napraviti ranije?", upitao je novinar RTL-a bivšeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Antu Čačića, na što je on odgovorio:

"Trenutak kad je odlučio obznaniti svoju poruku da odlazi nije, ja bih čak rekao ako hoćete korektan. Zato što je bilo više vremena za to. Mislim da je Marko odabrao krivi trenutak, žao mi je zbog toga, mislim da se radi o dobrom dečku i dobrom igraču. On je kapetan našeg eminentnog kluba Hajduka gdje je velik broj pristaša."

Splitski navijači, s druge strane, o Livajinu potezu misle samo pozitivno.

"Po meni je imao pravo. Najprije ga nije podržao nogometni savez kad se to dogodilo na Rujevici. Da ga gospodin Dalić ne bi pozvao prije 15-20 dana i što mu je drugo preostalo nego da se ne pojavi" i "Nije on išao iz reprezentacije, on je tu, u Hajduku je. Hajduk je reprezentacija", razmišljanja su Splićana.

Iz Rijeke i Zagreba o tom Livajinom potezu mišljenja su podijeljena.

"Mislim da je to napravio zbog onoga na Rujevici, sva ta mržnja, čovjeku je dosadilo i vjerojatno nije to htio trpiti. Skroz ga razumijem, ja bih isto napravio na njegovom mjestu", kaže Mihael s Krka.

"Najveća greška koja se dogodila je bila to što nogometni savez i trener nisu stali iza njega na onom treningu u Rijeci. Dao je neku izjavu. Ali nije bila uvjerljiva. On je dovoljno mlad da može dovoljno igrati I u dobrim godinama je i u formi kada je mogao još dati reprezentaciji. Pogotovo u ovoj fazi dok se još traži prvi neupitni napadač", smatra jedan navijač.

To misli i Ante Čačić, koji se s Livajom puno puta sretao na prvoligaškim terenima.

"Mogu reći sve najbolje. Naša susretanja su bila kad smo igrali, kad sam vodio ekipe protiv njega. Zaista radi se o dobrom sportašu, odličnom nogometašu i zaista njegovo ponašanje je bilo uvijek uzorno", poručio je Čačić.

A odnos s izbornikom Dalićem nakon svega na Rujevici, čini se, nije bio idealan. Livaja na prvo sljedeće okupljanje nije bio pozvan jer – igralo se na Rujevici pa da ne bi bilo dodatnih incidenata… Sada je bio vraćen, ali čini se da stare rane nisu zacijelile.