Lov na ulaznice za EURO u punom jeku: 'UEFA otvorila novu četvrtu kategoriju koja je nikad jeftinija'

I dok cijela Hrvatska čeka ždrijeb za Europsko nogometno prvenstvo, danas je startala i druga faza prodaje ulaznica za njemačku avanturu. Lutrija počinje, a vodič kroz njemačke stadione kao i želje onih koji stižu na tribine donosi Donna Diana Prćić.

Stiže zima, a navijačima u mislima ljeto i Vatreni - jer lov na ulaznice za EURO u punom je jeku. U odnosu na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006., navala u najavi kakvu u HNS-u ne pamte.

"Bilo je negdje između 130 i 140 tisuća prijava, već za prvenstvo u Austriji 2008. bilo je 200 tisuća prijava, a tad su prijave bile pošta, kuverta, fotokopija putovnice, a danas je to digitaliziranije i lakše i brže nego ranije pa očekujem višestruko više nego tada", rekao je povjerenik za ulaznice HNS-a Nikša Martinac.

Od Hrvatske do Hrvata u Njemačkoj - uoči ždrijeba u Hamburgu, navijači imaju želje za pogled s tribina.

"Tražim jače protivnike da se ne opustimo. Što se mene tiče volio bih vidjeti Francuze i Engleze svakako u prvom dijelu", kaže Milan Katanušić iz Nezavisnog kluba navijača.

Od danas do 12. prosinca prijave su u drugoj fazi prodaje ulaznica, ali najbrži prst ne igra ulogu. Igra OIB, UEFA-ina službena stranica i strpljenje. Tko je došao do ulaznica koje koštaju 30, 60, 150, 200 do 1000 eura, znat će se iza Nove godine.

"Cijene su se nominalno povećale za nešto malo, ali je UEFA zato otvorila novu četvrtu kategoriju tzv. FANS First koja je nikad jeftinija, 30 eura za ulaznicu za utakmicu po skupinama"; ističe Martinac.

A u subotu će se znati u kojem od 10 gradova domaćina kreće invazija kvadratića. Allianz Area jedna je od njemačkih kulisa za stvaranje nove europske povijesti za 196 dana. U domu velikana Bayerna 67.000 je sjedećih mjesta. Nijemci će ovdje otvoriti europsku smotru, a igrat će se i susreti osmine finala i polufinale. U gradu poznatom po okupljanju ljubitelja piva mogli bi pasti i rekordi…

"München je za hrvatski start poželjan i među hrvatskom dijasporom koje ondje ima više od 47.000.

"Ja bih najviše volio gdje su kapaciteti najveći da bude što više naših navijača. Poslije Münchena, Berlin, Dortmund zbog kapaciteta stadion."

A na Olimpijskom stadionu u Berlinu gdje će se održati finale na kojem može biti i više od 70 tisuća navijača, gledati zlatnu Hrvatsku - san je mnogih.

