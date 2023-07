Legendarni duo priprema se za svoje posljednje putovanje: 'Oni su najuspješniji vezni par'

"Luka i Kroos, legendarni duo priprema se za svoje posljednje putovanje". Upravo je to naslov na tekstu španjolske Marce, koja se pozabavila ovim ikonskim veznim parom i usporedio ga s nekim drugim slavnim veznim parovima.

Traju 10 godina

Luka i Toni imaju 308 zajedničkih službenih utakmica za Real, a traju od 25. kolovoza 2014. u pobjedi od 2:0 protiv Córdobe.

"Ne mogu više igrati zajedno". Izjava je to koja se prošle sezone često mogla čuti kad Real nije odigrao dobro, a Toni Kroos nasmijao se svaki put kad bi to čuo…

"To je nešto što se stalno govori, međutim…"

S druge strane, Luka Modrić na Anfieldu nije skrivao da mu takve izjave smetaju.

"Smeta mi, jer nekima djeluje da Toni i ja uistinu ne možemo igrati zajedno."

Za Carla Ancelottija takve su rasprave, pak, bile bespredmetne.

"Oni su nedodirljivi", izjavio je Talijan više puta prošle sezone.

Mladost u veznom redu Reala

Marca piše kako Ancelotti sad u veznom redu svoje momčadi ima mladost. Modrić i Kroos će biti okruženi klincima koje je doveo stožer Reala kako bi učili od svojih uzora.

"Bračni par Modrić-Kroos naslijeđe je u povijesti Real Madrida i univerzalnog nogometa. Njihovo prisustvo, sada već legendarno i sa 308 zajedničkih službenih utakmica u Madridu, rođeno je 25. kolovoza 2014., prvog dana te sezone: 2-0 protiv Córdobe. Između uzvrata Svjetskog prvenstva koji je Njemačka osvojila u Brazilu i neke nelagode od strane Hrvata, Ancelotti nije mogao računati na obojicu u isto vrijeme tijekom predsezone", navodi Marca.

Ta utakmica protiv Córdobe koju je vodio Chapi Ferrer, a sudio Gil Manzano. To je polazište za najuspješniji vezni par u Europi otkad je zajedno. Sada počinju njihova deseta sezona zajedno. Na tom putu, na kojem nastupaju četiri prvaka i ukupno 20 titula zajedno, Nijemci i Hrvati dijele suputnike, a Casemiro je najvažniji.

"Danas su Luka i Toni okruženi mladima, klincima koji će biti uz dvojicu igrača koji su im uzor. A protiv suparnika koji igraju u sastavima u kojima nema društva koje se može mjeriti s onim koje čine Nijemci i Hrvati na turneji, naslovima i nogometu u kopačkama."

Hvalospjevi

Hvalospjevi na račun Realova dvojca ovdje ne staju. Vuku se paralele s famoznim veznim redom koji je u šezdesetim godinama prošloga stoljeća Kraljevskome klubu donio šest trofeja Kupa prvaka.

José Martínez Sánchez Pirri i Ignacio Zoco Esparza bili su perjanice Reala, a posebno se pamti antologijska pobjeda od 4:1 na Bernabéuu 1964. godine. Isto tako, pamti se i Kup 1966. i uzvrat protiv Partizana u Bruxellesu…

"To im je velika ostavština. Nema veze s onim što će Kroos i Modrić ostaviti kad se na kraju sezone koja počinje taj par raziđe, jer Hrvatu je jasno da im je ovo posljednja sezona u Madridu. I odlučan je Luka oprostiti se u velikom stilu, pokazati da on i Kroos mogu nastaviti zajedno igrati na najvišoj razini. U tom nastojanju Luka ima saveznika iste vjere kao i on. Zove se Tony. I trećoj strani koja im slijepo vjeruje. I da se zove Carlos.

Madridski dnevnik odlučio pitati čitatelje tko je veći, Modrić i Kroos ili čuveni Barcelonin dvojac Xavi & Iniesta. Rezultati su uvjerljivo na strani Luke i Tonija.

