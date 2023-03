Luka Modrić o reprezentaciji: 'Za Hrvatsku ću igrati u Ligi nacija, razmislit ću za dalje'

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić rekao je u ponedjeljak da će nastaviti igrati za Hrvatsku do lipnja, kada ju čeka polufinale Lige nacija s Nizozemskom, te finalna utakmica ili za treće mjesto, a da će onda vidjeti za dalje.

"Nakon odigranog Svjetskog prvenstva, plan mi je nastaviti do Lige nacija. Nisam razmišljao što nakon toga. Još uvijek nisam odlučio. Ali želja mi je do kraja odigrati Ligu nacija", izjavio je 37-godišnji Modrić na konferenciji za medije uoči utakmice Real Madrida i Liverpoola u osmini finala Lige prvaka na Anfieldu..

Neki mediji su zadnjih dana nagađali da bi Real Madrid svom najstarijem igraču mogao uvjetovati produženje ugovora, koji istječe 30.lipnja, prestankom nastupanja za Hrvatsku.

"Real Madrid me nikada ništa nije tražio, nikada nije zahtijevao da odustanem od igranja za reprezentaciju. To nije Realov stil, on ne postavlja ultimatume, jer moje igranje za Hrvatsku nikada nije utjecalo na moj učinak u klubu", rekao je Modrić koji bijeli dres "Kraljevskog kluba" nosi od ljeta 2012. godine.

"Puno govorite o mojim godinama ali milism da sam pokazao da mogu igrati i za reprezentaciju i za klub. No ponavljam, želim dobro razmisliti", dodao je.

Modrić je u prosincu s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru a ove sezone je nastupio u 31. utakmici za Real.

Poručio je da mu je želja nastaviti igrati na Santiago Bernabeu i iduće sezone.

"Dat ću sve od sebe kako bih zaslužio nastaviti igrati ovdje. Ne mogu više učiniti. Uvijek sam imao jako dobar odnos s klubom i to se neće promijeniti. Baš kao i prošle sezone, nema žurbe", rekao je.

Modrić je krajem prošle sezone bio potpisao novi jednogodišnji ugovor, a Real Madrid je poručio da će krajem ove sezone odlučiti o eventualnom produženju suradnje.

"Na sredini smo sezone, još je puno izazova pred nama. Usredotočen sam na to, da se vratim na svoju najbolju razinu, a kasnije ćemo vidjeti što će biti", izjavio je.

Odgovorio je da s klub još uvijek nije razgovarao o produženju ugovora, baš kao niti prošle sezone u ovo vrijeme.

"Miran sam. Ova pitanja su pomalo dosadna jer uvijek odgovaram isto. Osjećam se dobro i želim nastaviti igrati za Real Madrid. Moram tek razgovarati s klubom ali želim zaslužiti nastavak igranja ovdje, a ne da mi to poklone. Ne želim novi ugovor zbog prošlosti i onoga što sam ostvario nego ga želim zaslužiti", rekao je Modrić koji je osvojio 22 trofeja s Realom.

Rekao je da se vraća u formu nakon nastupa s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.

"Pogriješio sam što sam počeo igrati neposredno nakon Svjetskog prvenstva umjesto da sam prošao poseban program. No kada me trener pita mogu li, ja uvijek kažem da mogu. Sada se vraćam na svoju razinu, te se nadam da ću na njoj odigrati do kraja sezone", napomenuo je.

Real Madrid u utorak gostuje kod Liverpoola u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, natjecanja koje je osvojio prošle sezone.

"Pogledali smo vide zapise njihovih utakmica ali poznajemo sve njihove igrače jer smo puno puta igrali s njima. Znamo tko gdje igra i što može napraviti. Za utakmicu se pripremam kao i inače, miran sam", zaključio je Modrić.