Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (38) ovoga je ljetapotpisao novi, jednogodišnji, ugovor s Real Madridom. Nadao se on tada da će još jednu sezonu imati ključnu ulogu u momčadi "Kraljeva", što mu nije uspjelo, a za produženje vjernosti dobio je i veliku financijsku nagradu.

Kako su objavili strani mediji, Modrić je trenutno treći najplaćeniji igrač u svlačionici Reala s godišnjom plaćom od 10,5 milijuna eura, a tranutno više od njega zarađuje samo Toni Kroos s 11,7 milijuna eura i David Alaba s 10,8 milijuna.

Od igrača koji imaju minimalno 10 milijuna eura tu su još najveće zvijezde Jude Bellingham i Vinicius Junior.

Bivši Realov napadač Predrag Mijatović prije nekoliko tjedana rekao je da Modrić ne razmišlja o odlasku iz Real Madrida u siječnju jer je uvjeren da može doprinijeti momčadi, pa će se u iduća tri mjeseca boriti za mjesto u udarnoj postavi.

"Iskreno, u ovom trenutku, a često razgovaram s njime i često se vidim s njime, ne vidim da želi otići", rekao je 54-godišnji Mijatović za španjolsku radijsku postaju Cadena SER.

"On želi biti ovdje i boriti se jer vjeruje da može doprinijeti momčadi. On je tipičan igrač koji će, kada vidi da ne može više, biti prvi koji će zatražiti odlazak. Ali s obzirom da se osjeća dobro, da uvijek igra dobro za reprezentaciju, gdje mu više vjeruju, te da ima dobar učinak kada god igra, on ne razmišlja o odlasku", dodao je.