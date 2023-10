Nogometaši Real Madrida slavili su sinoć s 3-2 kod Napolija u 2. kolu Lige prvaka, dok su poraze upisali Manchester United i Arsenal. Real je slavio kod najvećeg konkurenta u skupini Napolija i napravio veliki korak ka nokaut fazi.

Talijanski prvak je poveo golom Norvežanina Lea Ostgarda nakon greške vratara Kepe, a Real je preokrenio u prvom dijelu pogocima Viniciusa i Belinghama. Zielinski je iz penala izjednačio u 54. minuti, a pobjedu je Kraljevskom klubu donio Federico Valverde bombom u 78. minuti.

Jude Bellingham, koji je jučer ponovno bio igrač utakmice, samo je stavio emotikon izvanzemaljca, a Vinicius čarobnjaka. Aurelien Tchouameni je jednostavno napisao: "Gospodar", a napadač Reala Joselu je stavio dvije kraljevske krune. Luka je opet oduševio i pokazao klasu...

"Znate, nakon toliko vremena vrhunske igre Luke Modrića i svih pohvala koje mu javnost plasira, uistinu je teško pronaći nove riječi, ukrasne pridjeve i atribute za njega i ono što radi, sad u 39. Ovog puta, Lukinu igru u Napulju bi opisao s dvije riječi - jednostavnost i elegancija", kazao je za Net.hr njihov stalni sugovornik Igor Pamić i nastavio:

"To je toliko jednostavno, to tako jednostavno izgleda na terenu kad Luka ima svoj dan, a ima ga skoro svaki put kad se nalazi na travnjaku... Rijetki su bili dani u njegovoj karijeri da nije imao dan ili da je pružio neku lošiju partiju, po nekima, ali Luka uvijek svoj zadatak odradi, pogotovo na taktičkom nivou. Njegove predstave su uvijek lijepe. Sinoć protiv Napolija je bila jedna od tih predstava. To izgleda tako jednostavno i elegantno samo kod istinskih majstora, kod onih koji znaju što hoće u svakom momentu, koji igraju drugačije od drugih, onih koji imaju u sebi, u svom talentu nešto posebno, nešto što mnogi nemaju".

Pamić nam je prokomentirao i Ancelottijevu odluku da Tonija Kroosa i Luku Modrića u ovoj sezoni posjedne na klupu, a nove, mlade snage ustoliči na njihova mjesta u sredini terena. Jasno je kako u Realu rade na smjeni generacija, ali Luku i Tonija smeta što više nemaju minutažu kao nekad...

"Sad ulazimo u trenersko-novinarsku debatu. Dakle, Real je toliko veliki i slavni klub, možda najveći na svijetu ili jedan od najvećih sigurno... Klub kao takav ima svoje planove i vizije za budućnost, što je normalno. Luka i Toni su u jednom periodu, u zlatnoj eri, uspješnoj za Real, bili jako bitni, ali svaka era završi. Pazite sad ovo što ću vam reći... Real Madrid kao klub je već davanjem novih ugovora igračima u njihovim godinama, konkretno njima dvojici, odao veliko priznanje. Normalno, na treneru je da tu smjenu generacije napravi na najbezbolniji način. Real je prvi u skupini Lige prvaka i zato što su Luka i Toni igrali. Ancelotti koristi Kroosa i Luku samo u ključnim trenucima, onim za koje Ancelotti smatra da je idealna za njih dvojicu. Klub je ipak iznad svih."

Real je u skupini C dosad osvojio šest bodova, Napoli i Braga po tri, a Union Berlin je bez bodova. U sljedećem kolu Napoli dočekuje Union Berlin, dok Real dočekuje Bragu.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo