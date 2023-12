Manchester United pobijedio Aston Villu nakon spektakularnog preokreta

Nakon što četiri utakmicu u nizu nisu uspjeli zabiti pogodak, "Crveni vragovi" su velikim preokretom na Old Traffordu pobijedili Aston Villu sa 3-2 i kupili barem malo mira.

Nakon prvog poluvremena i Villina vodstva 2-0, činilo se kako će to biti još jedna tužna večer na Old Traffordu. No u nastavku susreta uslijedila je "Unitedova rapsodija".

Gosti su poveli u 21. minuti golom Johna McGinna nakon još jedne očajne reakcije Andrea Onane. Škotski veznjak je ubacio pred gol, a Onana samo pogledom ispratio loptu u mrežu. Samo pet minuta kasnije gosti iz Birminghama su zabili i drugi gol. Iz kornera je ubacio McGinn, Clement Lenglet je na drugoj stativi glavom vratio u sredinu gdje je Leander Dendoncker pogodio za 2-0.

Nakon prvih 45 minuta činilo se kako bi United prvi put nakon 1962. godine mogao izgubio tri uzastopne utakmice na Old Traffordu nakon ligaškog poraza od Bournemoutha (0-3), te poraza od Bayerna u Ligi prvaka (0-1). Međutim, u nastavku je uslijedio veliki obrat.

Alejandro Garnacho je u 59. minuti smanjio rezultat, da bi u u 71. minuti zabio za 2-2. Pogodak za preokret i ludilo na Old Traffordu zabio je Rasmus Hojlund u 82. minuti. Aston Villa je ovim porazom prekinila niz od 10 utakmica bez poraza u svim natjecanjima, te propustila priliku probiti se na diobu prve pozicije s Liverpoolom koji je na gostovanju pobijedio Burnley sa 2-0.

