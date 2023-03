Marcelo Brozović u Barceloni? U Interu nezadovoljni njegovim igrama

U zimskom prijelaznom roku pisalo se o razmjeni igrača u kojoj bi Marcelo Brozović (30) otišao u Barcelonu, a Franck Kessie (26) u Inter. Do toga nije došlo, no Corriere dello Sport piše kako milanski klub i dalje želi Kessieja, dok s druge strane nije zadovoljan Brozovićevim nastupima ove sezone, na koje su utjecale česte ozljede.

Kessie je u ljeto 2022. došao u Barcelonu kao slobodan igrač. U prvom dijelu sezone nije osobito bio u planovima trenera Xavija, no to se malo promijenilo u nastavku te je, tvrdi Mundo Deportivo, sada zadovoljan i želi ostati u katalonskom klubu, s kojim ima ugovor do 2026. godine.

Inter bi mogao poslati ponudu Barceloni te ponuditi hrvatskog reprezentativca kojeg bi, smatraju, Kessie mogao zamijeniti. Katalonce će, pak, biti teško nagovoriti jer su zadovoljni Kessiejem. Brozović je 2016. došao u Inter iz Dinama i dosad je za talijanski klub upisao 307 nastupa, 30 pogodaka i 37 asistencija.