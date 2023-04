Hrvatski nogomet i čelnici HNS-a, čini se, misle ozbiljno. "Osim ulaganja u infarstrukturu, odlučili smo graditi novi kamp. Kroz petnaestak dana ćemo izići s konkretnim informacijama. Nećemo izlaziti prerano, da ne ispada kako se samo želimo fotografirati", kazao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić danas na redovnoj skupštini Hrvatskog nogometnog saveza, prenosi Večernji list.

Izaslanici UEFA-e i FIFA-e pohvalili učinak i rad HNS-a

U Zagreb su, inače, stigli izaslanici Uefe i Fife koji su pohvalili učinak i rad u hrvatskom nogometu. Naravno, osvrnuli su se na uspjehe naše reprezentacije svih ovih godina, pohvalili i Davora Šukera i Zvonimira Bobana.

Skupštinarima su lijepo zazvučale pohvale Fifinih i Uefinih izaslanika koji su se jasno odredili kao dio hrvatske nogometne obitelji. A tko to ne bi htio biti dio tako uspješne, prije svega, reprezentativne priče.

UEFA-in: 'Hrvatska mora uložiti puno više napora za izgradnju nogometne infrastrukture'

Čeferinov izaslanik donio je milozvučne vijesti koje kažu da će HNS u sljedećem razdoblju od četiri godine iz Uefinih programa imati priliku povući dvadesetak posto više novca. Što znači da krovna nogometna organizacija našem nogometnom savezu nudi dodatnih 17 milijuna eura. Lijepo su zvučale protokolarne pohvale, a malo manje lijepo apel Uefina izaslanika koji je kazao da Hrvatska mora uložiti puno više napora za izgradnju nogometne infrastrukture.

"S preko 18 milijuna kuna pomogli smo županijskim savezima. I to jasno govori koliko savez pomaže. Najbolji smo savez u Hrvatskoj, to pokazujemo u poslovnom i sportskom smislu. Sve kreće iz najmanjih sredina i nikada ih nećemo zaboraviti. Dići ćemo infarstrukturu. Veseli me i novi zakon o sportu koji će omogućiti nova ulaganja u stadione naših prvoligaša", dodao je Kustić.