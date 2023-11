'Volio bih vidjeti Ivana Rakitića opet u dresu hrvatske reprezentacije barem na 15 minuta'

Poznati nogometni stručnjak Marijo Tot gostovao je u studiju Net.hr na RTL-u. U nešto više od sat vremena razgovora, Marijo Tot je secirao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, te pričao o svojoj karijeri, zanimljivim situacijama koje je doživio u egzotičnim zemljama u kojima je radio - od Kine, Malezije, Irana, pa do Saudijske Arabije...

Marijo je upoznao različite kulture, stekao veliko iskustvo i osjetio kako je teško raditi kao trener u nogometno egzotičnim zemljama koje skrivaju mnoštvo izazova, ne samo nogometnih, nego i kulturoloških... S tim čovjekom mogli bi pričati satima, koliko ima priča i dogodovština, anegdota i događaja...

Naravno, Marijo Tot ima trenerski potpis i u HNL-u. Učio je od Vahe Halilhodžića u Dinamu kao pomoćnik, a nikad neće zaboraviti što mu se dogodilo na trenerskoj klupi Istre 2017. godine...

Karijera Marija Tota itekako je zanimljiva, prepuna obrata, nezamislivih priča i događaja, izdaje i dramatičnih situacija, pobjeda i poraza, bitki za sebe i klub, za svoje igrače i svoju obitelj koje su zauvijek utjecale na njega...

"Učio sam od Vahe i bio nepokolebljiv u nekim stvarima, a obitelj mi je u pojedinim trenucima jako patila", rekao nam je Marijo Tot, iskren do bola, otvoren do kraja.

Bio je sinoć na utakmici hrvatske nogometne reprezentacije i komentirao nam plasman na Euro, a pričao je i o toliko spominjanom kultu kojeg naša reprezentacija ima...

"Nije bilo lako, iako sam govorio da ćemo ih pomesti. Danas nema slabih suparnika, vidjeli ste Armeniju da je ozbiljna ekipa, pogotovo nezgodna kad igra kad joj nešto treba. Hrvatska na Euro ide kao jedni od favorita. Slažem se s Dalićem da Hrvatska nije adekvatno prepoznata i cijenjena u nogometnom svijetu, ako gledamo rezultate u posljednjih 5 godina. Hrvatska je pokazala da ništa nije slučajno, da jedna mala zemlja, sa tako malo stanovnika, predstavlja tako jedan veliki čimbenik u svjetskom nogometu i to nitko ne smije ignorirati. To nije slučajno. Naši treneri koji odgajaju igrače su vrhunski. Nema ih puno po svijetu, posebno na Zapadu, što je jako loše. Naše podneblje dalo je i stalno daje one koji znaju igrati nogomet i slažem s Dalićem da treba više respekta prema Hrvatskoj", rekao nam je Marijo Tot.

O kultu reprezentacija na Balkanu, odnosno imaju li reprezentacije Srbije, Slovenije, Albanije i ostalih tako jak i izražen kult poput Hrvatske, Marijo Tot bez pardona govori:

"Dobro pitanje ste postavili. Mislim da Srbija, koliko znam i poznajem ljude koji tamo rade, s nekima sam surađivao, neke sam čak i trenirao, one koji igraju u reprezentaciji, koji su nekad isto potekli iz Bosne i Hercegovine, oni su uvijek govorili kako je Hrvatska napravila kult reprezentacije, a oni nemaju taj kult. To je važno, jer kult pravi koheziju unutar jedne nacije, veže ju. Hrvatska je napravila brend u svijetu i za Hrvatsku se sad zna samo po nogometu. Jako je to važna stvar, bilo bi lijepo da nas znaju po mnogim stvarima, ali ako nas već znaju po nogometu, to treba čuvati, njegovati i nastaviti raditi, jer doći će vrijeme bez Luke Modrića, jednog od najvećih ikad, usudim se reći."

Treba li Zlatko Dalić gurnuti Mislava Oršića u reprezentaciju, kad se ovaj izvanserijski krilni igrač oporavi od ozljede? Da ga digne, vrati i resetira u reprezentativni ritam, oživi mu malo reprezentativnu karijeru, pogurne ga, kao što to radi s Nikolom Vlašićem?

Taj recept kojeg Dalić primijenjuje prema Vlašiću trebao bi, vodeći se istim kriterijima, primijeniti i u Oršićevom slučaju...

"Ja mislim da bi trebao. Mislav Oršić je fenomenalan dečko i vrhunski igrač. Puno je puta to pokazao. Sa strane trenera koji radi s igračima, uvijek bio žeio imati super odnos s igračima. Dalić ima super odnos s igračima i on sigurno puno razmišljao tome što ste me vi pitali. Sad je u ovom momentu zvao Vlašića, do Eura ima dosta, a Mislav je imao jednu zanimljivu karijeru. Od trnja do zvijezda i nazad, prolazio je brojne stvari, ali je vrhunsk i dečko i vrlo stabilni sportaš, koji će se sigurno vratiti. Povratak Mislava Oršića je velika stvar za Hrvatsku. Budite uvjereni u jedno - ovo o čemu mi sad govorimo, Dalić sigurno razmišlja. Nisam primjetio da ima neki konflikt s njim i Mislav Oršić će biti jedna snaga više našoj nacionalnoj nogometnoj vrsti".

Otvorio je Tot i zanimljivu temu o povratku Ivana Rakitića u hrvatsku reprezentaciju: "Volio bih vidjeti Ivana Rakitića opet u dresu hrvatske reprezentacije barem na 15 minuta..."

Što je sve rekao, o čemu je pričao Marijo Tot u više od sat vremena razgovora u studiju Net.hr, pogledajte u videu .