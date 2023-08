Marin Miletić opleo po vladajućima i stao uz Boyse: 'Namjerno povlačim ovu analogiju...'

Otkako su se dogodili, veliki neredi u kojima su sudjelovali navijači Dinama i AEK-a u Ateni u noći s ponedjeljka na utorak, a u kojima je poginuo jedan navijač grčkog kluba, glavna su tema grčkih i hrvatskih medija.

Dok ih u Grčkoj "razapinju", hrvatskim navijačima pristižu i poruke podrške iz Domovine, a jednu takvu poslao je saborski zastupnik Marin Miletić koji je u videu objavljenom na TikToku stao na njihovu stranu i žestoko optužio vladajuće.

"Zašto su izdani BBB u Ateni? Mediji ih difamiraju, etiketiraju i najžešće napadaju, skaču po glavi BBB-ima. Želim na početku biti jasan - tko god me pozna, zna da ne odobravam nikakvo paljenje, lupetanje po glavama i ostalo. To uopće nije ovdje pitanje. Pitanje je sljedeće - ako je Republika Hrvatska na čelu s Plenkovićem, Grlić-Radmanom i s Možemo pokrenula najveću diplomatsku akciju i spasila hrvatske građane koji su bili uhićeni pod najtežim optužbama za krijumčarenje djece, kupovanje djece iz Konga… Namjerno povlačim ovu analogiju. Sada imamo BBB-e u Ateni koji su prepušteni sami sebi. Kažu, otišli su tamo, a nisu smjeli. Pa s 20 godina i ja bih otišao sa svojom rijekom na kraj svijeta. Ali oni (grčki mediji op.a.) su lagali da su BBB ozlijedili 13-godišnjakinju, da su ubili Grka, ispalo je da je Grk ubio Grka, a saznali smo i da je sedmero Bad Blue Boysa izbodeno nožem. Da su u policiji, da im nije pružena nikakva skrb. Da nikakvu pravnu, diplomatsku pomoć nemaju od Hrvatske", rekao je Miletić i nastavio:

"Andrej Plenković, Grlić - Radman, znate li zašto su oni izdali Hrvate u Ateni? Zato što to nije njihova ekipica. to je ekipica koja bi sutra, ne dao bog da dođe do rata, stali na branik domovine. A Plenković, Grlić-Radman i ta ekipa koja se pravdala da su anemični, oni bi i danas bježali po hodnicima ili podrumima dalekog Bruxellesa. "

"Nije u redu, nije pošteno, nije pravedno da se momcima u Ateni svaka pomoć koja se pružila drugim Hrvatima u dalekom kongu. Sloboda navijačima", zaključuje Miletić.

