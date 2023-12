Mario Cvitanović uoči okršaja Dinama i Ballkanija: 'Očekujem dominaciju, ali moraju paziti na jedno...'

Dinamo u četvrtak s početkom u 21 sat igra utakmicu posljednjeg, šestog, kola skupine u Konferencijskoj Ligi. Na Maksimir stiše kosovski Ballkani i u toj utakmici je Modrima za prolazak u sljedeću fazu dovoljan i bod, dok gosti moraju pobijediti.

Kosovari su iznenadili i pobijedili (0:2) Modre u prvom susretu u Prištini, no na Maksimiru nas čeka drugačiji susret, s puno većim ulogom, a susret je za Net.hr najavio bivši nogometaš i trener Modrih Mario Cvitanović.

"Očekujem dominaciju Dinama jer znaju da im to nosi proljeće u Europi, makar i je i bod dovoljan. Dinamo je puno kvalitetniji i mislim da ne bi trebalo doći ništa u pitanje u toj utakmici, pogotovo pred domaćom publikom na Maksimiru. Mislim da je to, neću reći preveliki zalogaj za Ballkani, ali trebala bi to biti jedna rutinska partija Dinama, pogotovo jer nosi jako puno toga. Tako da mislim da ne bi trebalo biti ikakvih problema", rekao je Cvitanović na početku pa rogovorio o potencijalnim opasnostima za Modre:

"Dinamo je imao problema u određenim situacijama u prekidima i tranziciji prema nazad, tako da će Ballkani vjerojatno čekati svoju priliku iz neke kontre i tražiti prostor iza leđa. Dinamo mora biti oprezan na izgubljene lopte i to je to. Mislim da nema puno prostora za Ballkani u ovoj utakmici."

Nakon Ballkanija Modre ovog vikenda očekuje najveći derbi, okršaj s Hajdukom na Maksimiru, a Cvitanović smatra da to neće biti u mislima nogometašima zagrebačkog kluba u četvrtak navečer.

"Ne vjerujem, svatko tko igra fokusiran je na prvu sljedeću utakmicu, tako da mislim da u Dinamu uopće ne razmišljaju o tome, razmišljaju samo o večerašnjoj utakmici", zaključio je Cvitanović.

Uoči posljednjeg kola Viktoria Plzen je vodeća s maksimalnih 15 bodova i već odavno osiguranim plasmanom u osminu finala. Dinamo je drugi sa šest bodova, a po četiri imaju Astana i Ballkani. Kako je Dinamo u obje utakmice svladao Astanu, čak da kazahstanski prvak i pobijedi Viktoriju u zadnjem kolu, ne može prestići zagrebačku momčad, ako "plavi" ne izgube od Ballkanija.

No, pobjeda je gotovo pa imperativ za Jakirovićevu momčad, ne samo da bi uzvratili Ballkaniju, već i zbog dodatne doze samopuzdanja uoči nedjeljnog dolaska Hajduka u Maksmir.

