Mario Stanić: 'Čim sam vidio Srnu, to sam znao. On je i pomogao da odem iz reprezentacije...'

Legendarni hrvatski nogometaš, osvajač povijesne bronce s reprezentacijom na Mundijalu 98', Mario Stanić krajem listopada postao je pomoćnik našem stručnjaku Marinu Pušiću na klupi ukrajinskog Šahtara.

Svoju odluku da stigne u Šahtar, čije je legenda i sadašnji sportski ditrektor, još jedan slavni hrvatski nogometaš Darijo Srna, Stanić je objasnio u razgovoru za ukrajinski portal Tribuna.com.

"U životu svaku od nas postoje situacije u kojima odluke donosimo s našim umom, kao i one koje donosimo srcem. Ovu sam odluku donio srcem, a sve se dogodilo jako brzo. Nisam ni imao vremena da razmislim o bilo čemu jer smo bili u žurbi da preuzmemo momčad prije utakmice protiv Barcelone. Mislim da sam odlučio u roku od pola sata .Kada me je trener nazvao pitao sam ga je li siguran, je li njegova odluka konačna. Kada je on rekao da je odlučio, nešto sam osjetio u sebi i rekao sam mu da ću doći. Sve se dogodilo vrlo brzo i dinamično, ali to mi se često događa u životu. Ovo je novo iskustvo za mene i novi način života. Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ovog kluba", ispričao je Stanić.

Važnu ulogu u njegovoj odluci bila je i činjenica da je sportski direktor Šahtara Darijo Srna.

"Darija poznajem 30 godina. Igrao sam za reprezentaciju Hrvatske na poziciji desnog beka 6-7 godina, a osvojili smo brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Imao sam gotovo 31 godinu kada je mladi Srna dobio poziv za reprezentaciju. Igrao je na mojoj poziciji, a čim sam ga vidio znao sam da ima veliku budućnost. Bio je mlađi od mene, tehnički potkovaniji i brži. On je i pomogao mojoj odluci za odlaskom iz reprezentacije. Nakon 2-3 mjeseca sam rekao kako je moje vrijeme isteklo i kako mjesto prepuštam Srni, kako ostavljam svoju poziciju u boljim rukama", rekao je i dodao:

"Kao rezultat toga Srna je igrao za Hrvatsku 10 godina i bio je kapetan momčadi. To je super priča."