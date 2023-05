U najavi polufinala 1. HMNL, razgovarali smo s Matijom Đulvatom, trenerom Futsal Dinama

Razgovarali smo s trenerom Futsal Dinama Matijom Đulvatom ususret prvom polufinalnom dvoboju kojeg igraju sutra protiv Novog Vremena u Makarskoj.

Pravi futsal derbi

Bit će to pravi derbi futsala koji će zasigurno plijeniti pažnju svih zaljubljenika u mali nogomet. Valja napomenuti kako se prvi polufinalni dvoboj Olmissum - Square igra danas od 20.15.

Trener Futsal Dinama Matija Đulvat za Net.hr najavio je utakmicu sa MNK Novo Vrijeme, a ovdje tekst prenosimo u cijelosti:

Prije svega čestitke na suverenoj pobjedi u majstorici protiv Vrgorca, kakvo je raspoloženje u momčadi pred sutrašnjim polufinalnim ogledom u Makarskoj?

"Hvala vam, naravno da smo zadovoljni i sretni što smo prošli, očekivali smo da će biti napeto pošto je to majstorica, ali bili smo jako kvalitetni, igra je bila na vrhunskoj razini i prošli smo u to polufinale."

Makarani su prvoplasirana momčad regularnog dijela prvenstva, a na domaćem terenu ove sezone su neporaženi- izaziva li vam to određenu dozu respekta prema njima?

'Respekt postoji, ali...'

"Pa, oni su prošlogodišnji prvaci i prvoplasirani u regularnom dijelu ove sezone i postoji određena doza respekta, ali tamo smo praktički izgubili u zadnjoj sekundi, a oni su tjedan prije toga igrali Elitnu rundu Lige prvaka. Strašno nas motivira jedna bitna stvar, činjenica da dugo nismo tamo pobijedili i spremni smo sada to pokušati ostvariti."

Je li taj poraz u zadnjoj sekundi nekakav poziv na oprez i koncentraciju svih 40 minuta?

"Gledajte, Makarska ima to veliko samopouzdanje, imaju to u sebi, znaju da imaju kvalitetu, puno utakmica ove sezone su oni preokretima dolazili do bodova i to je nešto što pokazuje koliko su jaki i zašto su prvi. Ne treba zanemariti ni da smo mi u drugom dijelu sezone bez poraza, prvi poraz u ovoj godini doživjeli smo u drugoj utakmici doigravanja protiv Vrgorca. Karakterno smo jaki i mislim da smo na pravom smo putu, to će biti borba dvije ekipe pobjedničkog mentaliteta, a vidjet ćemo tko je u ovom trenutku bolji i spretniji."

Treba spomenuti da su igrači Novog Vremena zadnji poraz doživjeli su upravo od Dinama u Zagrebu, nakon čega bilježe 10 utakmica u nizu bez poraza u regularnom dijelu utakmice, je li ta utakmica svojevrsni putokaz za nadolazeće oglede s Makaranima?

'Znamo što nas čeka'

"Mi smo bili bolji u tom trenutku , ali taj rezultat nije pravo mjerilo odnosa snaga između te dvaju momčadi, imali su i oni svoje prilike, ali mi smo očito bili gladniji pobjede u tom trenutku. Što se njih tiče, znamo kako igrati protiv njih i znamo što nas čeka, spremni smo."

Zanimljivo, Dinamu je ovo već sedmo polufinale u 1. HMNL, a treće protiv novog vremena, dva puta Makarani su izbacivali Plave, 2018. i 2019., vjerujete li u treću sreću?

"Pa ne smatram da je tu riječ o sreći, ono u što vjerujemo su rad i zalaganje na terenu, kao i treninzi koje smo odradili. Smatram da sreća samo u određenom dijelu može nekoga nagraditi."

Novo Vrijeme i Osijek igrali su dvije tvrde utakmice, a zatim u majstorici postigli 12 golova, dok je kod vas bilo obrnuto, pregršt golova u prve dvije utakmice s Vrgorcem, a zatim suverena pobjeda u majstorici bez primljenog gola. Kakvu utakmicu možemo očekivati sutra?

"Novo Vrijeme i Osijek su momčadi jako dobrih napada, a mi imamo odličnu obranu, vidjet ćemo tko će bolje iskoristiti svoju jaču stranu, ali smatram da će u ovom slučaju obrana biti ta koja će odlučivati utakmice, nadamo se pobjedi. Rekao bih da oni imaju pojedince koji posjeduju kvalitetu kojom sami mogu napraviti razliku, a nas odlikuje taj timski rad, čvrstoća i borbeni duh."

"Motivira li vas dodatno to što eventualnom pobjedom sutra možete na domaćem terenu potvrditi prolaz u finale pred svojom vjernom publikom?"

"Naravno da želimo sutra pobijediti i proći u finale na domaćem terenu pred svojim vjernim navijačima, ali nemamo ništa protiv i da prođemo u finale s dvije pobjede u Makarskoj."

'Zanima me samo da smo mi u finalu'

I pitanje za kraj - u drugom polufinalu snage će odmjeriti igrači Olmissuma i Squarea, oni prvu utakmicu igraju danas u 20.15 u Omišu, imate li možda neku želju, koga biste htjeli za protivnika u eventualnom finalu?

"Ono što bi volio i što me zanima je da smo mi u finalu, a tko će nam u tom finalu biti protivnik, svejedno nam je."