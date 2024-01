Megan Sharpley, djevojka nogometaša Evertona Dwighta McNeila, putem društvenih mreža otkrila je kako je ostala bez organa, ali i kakvu je potporu imala u Dwightu, tj što je sve činio za nju u teškoj situaciji.

To je obznanila u Novogodišnjoj objavi. Megan prolazi kroz pakleno razdoblje, ali na tom putu nije sama. Dwight je uvijek tu za nju, njen štit, oslonac... Zanemario je sve drugo zbog nje, odnosno sve drugo je stavio u drugi plan. Ona mu je najvažnija u životu.

"Nova godina je stigla, a ja se molim za dvije stvari koje sam naučila najviše cijeniti, to su zdravlje i sreća. Od početka do kraja, 2023. godina za mene je bila psihički i fizički iscrpljujuća, a završila je hitnom otvorenom operacijom u kojoj sam izgubila organ ili dva", napisala je Sharpley u objavi i dodala:

Znam da ljudi imaju pitanja i sve ću odgovoriti kroz neko vrijeme, većinu odgovora nemam ni ja. Znam samo kako sam na putu oporavka i nadam se kako će sve to rezultirati zdravljem. Znajte ovo, imam vjere kako sam dovoljno snažna za sve što mi pripremi 2024. godina.

Njegova djevojka Megan zatim je podijelila dirljivu poruku, u kojoj je zahvalila što je uz nju u najtežim trenucima. Uz poruku, objavila je i emotivnu fotografiju zagrljaja njih dvoje. Ovo tjera suze na oči, prilično je emotivno. Dwight McNeil junak je čitave Engleske, ma čitavog svijeta, jer je pokazao da je čovjek.

"Dwighte, držao si moju ruku svaki put kada bi se pojavile loše vijesti. Podsjetio si me koliko sam snažna i kako će sve biti u redu. Oblačio si me, prao si me, nosio si me, hranio si me, davao si mi injekcije, zanemario si sve svoje obaveze dok si mi pružao potporu i nikad se nisi žalio. Spavao si uz moj bolnički krevet i nasmijavao me i kada bi se činilo da dolazi kraj. Ti si najbolji čovjek na svijetu. Idemo ostaviti ove teške dane iza nas", napisala je u emotivnoj poruci.

McNeil je jedan od najvažnijih nogometaša Evertona s dva gola i četiri asistencije u 17 nastupa u Premier ligi ove sezone.

