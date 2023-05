Mijatović otkrio tajnu čuvanu 25 godina, samo su Šuker i Hierro znali za nju

Real Madrid prije 25 godina pobijedio je Juventus 1-0 u finalu Lige prvaka igranom u Amsterdamu. Gol odluke zabio je crnogorski napadač Predrag Mijatović. Španjolski AS je bivšeg napadača Kraljeva povodom obljetnice odveo na Amsterdam Arenu gdje je prije 25 godina zabio jedan od ključnih golova karijere.

"Ovaj stadion je i tada bio vrlo impozantan, bio je jedan od najimpozantnijih u to vrijeme. Bilo je zatvoreno, nešto što nije bilo tako normalno. Ovaj stadion mi je obilježilo život", započeo je za AS Mijatović pa se prisjetio dana prije finala.

"Smjestili smo se u blizu Utrechta. Nije to bio luksuzni hotel ili hotel s pet zvjezdica, na što smo navikli, ali je bio najbolji za sve. Dva dana tamo, okružen šumama i tišinom koja je pomagala da nas ništa ne omete. Šuker i ja, uvijek zajedno, bili smo u 'Sobi 5'. Kako smo mi Jugoslaveni malo manični, svidjelo nam se jer je 5 hijerarhijski broj u nogometu.", rekao je Crnogorac pa otkrio kako se ozlijedio na prvom treningu.

"Radio sam vježbe s malim skokovima. Kad jedne sam primijetio krckanje u potkoljenici desne noge: Rekao sam sebi: 'Ne može biti." Bojao sam se da bih mogao propustiti utakmicu svog života. Zato sam šutio, treneru rekao da mi je dosta treninga i da idem pod tuš. Otišao sam do klupskog masera Pedra Chuece i rekao mu: 'Ako me ne oporaviš, ubit ću te.' Spavao sam u velikim bolovima, a za to su znali samo Davor Šuker i Fernando Hierro. Eto, tajna je sačuvana."

Vratio se Mijatović u sadašnjost i dotaknuo se Reala koji je posljednjih godina dominantan u Ligi prvaka.

"Imam teoriju, dominantni su posljednjih deset godina, ostali velikani su nemoćni, a tako se rađaju urbane legende. Svako ljeto postoje favoriti za Ligu prvaka, a većina njih, izuzev Reala, imala je traumu izgubljenog finala. Drago mi je da se tako priča o Realu. To znači da ga se boje, i to jako."

"Ne znam hoće li Madrid ovaj put doći do finala, nadam se da hoće, ali znate što se događa kada Madrid dođe u finale. Dođe i osvoji. Dakle od 1998. Sedam puta. To je statistički nemoguće. Ako me pitate kako je Real osvojio posljednju Ligu prvaka, kakvo nogometno objašnjenje mogu dati? Nikakvo. Osim što je tu odličan Benzema koji u jednom trenutku pali svjetlo. Tu je dječak Rodrygo koji dođe i zabije dva gola. Vinicius koji leti. Modrić i Kroos koji igraju kao klinci. Vidjet ćete ih u lošem izdanju u nekoj utakmici, ali tri dana kasnije sposobni su Liverpoolu zabiti pet golova. Ne bih volio biti na suprotnoj strani protiv Reala", rekao je Mijatović.