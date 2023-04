Mladi hrvatski nogometaš zbog ponašanja zaradio crveni karton pa napravio neočekivanu gestu i sve oduševio

Niželigaški nogomet često donosi situacije koje ćemo teško vidjeti na većim pozornicama. Ponašanje igrača u nižim ligama jako se razlikuje od onih koji su velike zvijezde. Često po internetu znaju kružiti snimke urnebesnih poteza igrača, nesvakidašnjih crvenih kartona i međusobnih sukoba među igračima ali i na relaciji sudac igrač. Nekada scene znaju biti doista ružne no jedan mladić iz predgrađa Zagreba napravio je hvale vrijedan potez.

Ovaj mladi nogometaš izgubio je živce u 60. minuti i opsovao igrača Stubice. Za to je zaradio crveni karton i napustio igru. Svakidašnja scena reklo bi se no mladi Antun Vavra napravio je nešto što do sada nismo vidjeli. On je nakon svog postupka NK Stubici poslao pismo isprike. Pismo prenosimo u cijelosti.

"Poštovani, Ovim putem Vam se u svoje ime i u ime kluba ispričavam za svoje neprimjereno ponašanje prema klubu NK Stubica i prema Vašem igraču koje se dogodilo u nedjelju 19.3.2023. za vrijeme odigravanje utakmice 18. kola 4. NL Središte Zagreb između klubova NK Stubica - NK Sesvetski Kraljevec. Nažalost, nema opravdanja za svoj postupak i takvo ponašanje, jednostavno se desilo žaru utakmice i da mogu vratiti vrijeme ne bih tako postupio. Pogriješio sam i iskreno se kajem. Još jednom Vas molim da uvažite ovo pismo isprike jer jednostavno nije bilo namjerno i iskreno mi je žao" stoji u pismu isprike kojeg je na klupskom memorandum napisao i potpisao Antun Vavra.

Oglasili su se i iz NK Stubice u kojoj su pohvalili ovaj postupak:

"U sportu se često dogode stvari koje iz nas izvuku ono najgore i nekad možda radi svoje reakcije povrijedimo nekog drugog ili reagiramo totalno neprimjereno u tom trenutku. No poslije uvijek treba ostati velik i pronaći snage za ispriku. Čestitke igraču NK Sesvetski Kraljevec Antunu Vavra na isprici koju nam je uputio nakon dobivenog crvenog kartona" komentirali su iz NK Stubica.

Sport često dovodi do emotivnih reakcija ali ovaj mladić je pokazao da isprika nije stran pojam.