Luku Modrića češće ovih dana vidimo na treningu, nego na utakmicama. Takav je nekako dojam oko kapetana hrvatske reprezentacije koji je ušao u prvu veću krizu sa statusom u Real Madridu. Jer godine su tu, mladi lavovi Reala sve su bolji i za Luku je sve manje mjesta. U nedjelju je Modrić počeo u prvih 11 protiv Atletico Madrida i već je na poluvremenu zamijenjen. Pa je zbog njega i trener Carlo Ancelotti pod sve glasnijim kritikama i ulazi u raspravu s novinarima na konferencijama za medije.

"Od svih kritika koje sam primio, možete mi dati sažetak? Jer nisam upoznat sa svim kritikama. Što su govorili ovih dana?", pitao je Ancelotti novinara na konferenciji za medije na što mu je ovaj odgovorio:

"Postoje kritike da se ne usudite Modrića i Kroosa u važnim utakmicama ostaviti na klupi."

"Samo na ovoj posljednjoj utakmici ili postoji još?", replicirao je Ancelotti, nakon čega je usijedilo novo pitanje:

"Bilo ih je još, ali jesu li ove koje vas najviše brinu?

"Ne, ništa mene ne brine. Što moram reći? Svi mogu govoriti što žele, mene ne brine", poručio je trener Real Madrida.

Brojke ne lažu. Luka Modrić u prosjeku igra 20 minuta manje ove sezone nego prošle. Točnije – prošle sezone je igrao 57 posto svih minuta, ove sezone je na 45 posto. I ono gdje je Luka bio najjači – točna dodavanja – u padu su. A Ancelotti je pod pritiskom i gazde Pereza. Jer iako su mu legende Modrić i Kroos donijeli sve, ostali veznjaci vrijede i do sto milijuna eura. Pa kako njih ne poslati na teren?



"Mislim da Modrić i Kroos nisu igrali puno u ovom razdoblju, ali kada su ušli, pridonijeli su kao da su igrali od početka. Ako moram odgovoriti na sve kritike… puno ću vremena provesti ovdje", iskren je bio Ancelotti.

A ako Modrić puno vremena provede na klupi, može li to možda utjecati na status u reprezentaciji uoči Europskog prvenstva? RTL je to pitanje upitao jednog od njegovih prvih trenera, legendarnog brka, Iliju Lončarevića.



"To je stvar koja će se događati ove godine, a on će sa svojim karakterom to iznijeti. Nema razloga da mi strahujemo oko toga da li će njemu to biti dovoljno da bude u formi, on ima previše iskustva, znanja i utakmica iza sebe, da bi to imalo prevelikog utjecaja sa stanovišta reprezentacije", kaže Lončarević.

A i tko zna, ako su tajni razgovori Modrića i Beckhama u Hrvatskoj doveli do dogovora o prelasku u Miami sljedeće ljeto – možda i on ove madridske dane lakše podnese.

"Igranje nogometa tamo i život tamo će mu sigurno biti veliko zadovoljstvo za kraj karijere. Ne znam kako Luka razmišlja, ali osobno bih volio da bude u Americi", otkrio nam je Lončarević.



Bez obzira na koju minutu više ili manje, Luka je još u planovima najboljeg kluba na svijetu koji ima ponajbolje igrače svijeta. S 38 godina na leđima. Dok su njegovi vršnjaci već odavno u nogometnoj mirovini.

