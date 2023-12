Mourinho demantirao vijest koju su svi objavili: 'Neću nikada to učiniti'

Internetom se jučer proširila vijest kako je Jose Mourinho odabrao najboljih 11 igrača koje je trenirao. Budući da je sjedio na klupama velikana poput Intera, Reala, Chelseaja i Manchster Uniteda, trenirao je neke od najboljih igrača u povijesti, stoga je sve zanimalo koga je Portugalac odabrao.

Tako se u njegovoj postavi našlo mjesta za Petra Čecha, Javiera Zanettija, Johna Terryja, Ricarda Carvalha, Williama Gallasa, Claudea Makelelea, Franka Lamparda, Mesuta Özila, Cristiana Ronalda, Edena Hazarda i Didiera Drogbu.

Međutim, izgleda da je vijest potpuno lažna i da slavni trener nikada nije složio najboljih 11 od igrača koje je trenirao.

"Lažna vijest. Poštujte moju povijest"

"JM-ovih najboljih 11, JM bira svojih najboljih 11... Lažne vijesti. Nikada ovo nisam učinio. Uvijek sam to odbijao napraviti, nemoguće mi je to i nisam to napravio. Lažne vijesti.

Nikada nisam i neću nikada to učiniti. Imao sam toliko vrhunskih igrača, ali najvažnije je ono što su mi ti igrači dali. Igrači koji su mi dali sve: kvalitetu, trud, krv, dušu... Svi su oni u mojih najboljih 11. Svi oni. Zato sam uvijek odbijao izabrati svojih najboljih 11. Volim i poštujem svoje igrače. Lažne vijesti. Molim vas, poštujte moju povijest i moje dečke", napisao je Mourinho na Instagramu.

U subotu, 16. prosinca, očekuje nas spektakularna borilačka večer koju možete pratiti UŽIVO na VOYO platformi. U 19 sati počinje prijenos priredbe najveće regionalne borilačke organizacije - FNC 14 iz Sarajeva, a sat vremena kasnije počinje event vodeće europske MMA organizacije - KSW 89 u poljskom gradu Gliwice.