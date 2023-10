Na meti je teških kritika i govore da ga se trebaju riješiti, a sada je konačno netko stao u njegovu obranu

Nizozemski velikan Ajax ove je sezone u velikoj krizi. "Kopljanici" su u posljednjem, osmom, kolu prvenstva izgubili od AZ Alkmaara i tako nastavili katastrofalnu seriju te se nalaze na 16. mjestu ljestvice, na poziciji koja vodi u doigravanje za ostanak, jer u nizozemskoj prvoj ligi igra 18 klubova.

Jedan od igrača Ajaxa koji se često nalazi na meti kritika je hrvatski reprezentativac Josip Šutalo koji je ljetos stigao za 20.5 milijuna eura iz Dinama.

Šutalo se sada našao na meti žestokih kritika legendarnog nogometaša Ajaxa Andyja van der Meydea i legendarnog trenera Dicka Advocaata u TV emisiji Veronica Offside.

Van der Meyde je naglasio da je Šutalo nostalgičan za domovinom te da samo razmišlja o povratku.

"Najskuplji branič u povijesti Ajaxa ne razgovara ni s kim u Ajaxu, ne druži se, ne pije kavu, samo razmišlja o tome kako da se vrati", rekao je, a Advocaat je bio još oštriji:

"Pošaljite ga doma, vidite koliko novca možete dobiti za njega, ne može se ovako nastaviti."

Nakon njih dvojice, žestoke kritike je uputio jeran od najvećih nizozemskih nogometaša u povijesti - Marco van Basten.

"Ne vjerujem da će se uskoro nešto promijeniti. Nivo na kojem su igrači je jednostavno užasan. Nekad se igrači koji nisu u formi mogu osloniti na druge, no sad su u Ajaxu samo oni koji su u slaboj formi. Tko je vođa te ekipe? Bergwijn ima problema sam sa sobom, onaj Šutalo ne zna riječi engleskog ni nizozemskog. Kad se Ajax brani, niže se greška za greškom. Ne mogu ni iznijeti loptu normalno. Kad golman ima loptu, nitko od braniča je ne želi primiti, a ne mogu ništa napraviti ni u obrani. Jako je teška situacija i ništa se tu ne može napraviti. Nije to kriv trener jer on ne može stalno mijenjati. Stvar je u kvaliteti igrača", poručio je Van Basten.

Josip nije problem

Nakon tih kritika i propitkivanja Šutalove kvalitete, sada je u obranu hrvatskog braniča stao nizozemski novinar Pieter Zwart, glavni urednik najstarijeg nizozemskog magazina Voetbal International.

U tekstu naslovljenom "Josip Šutalo nije problem za Ajax" Zwart piše:

"Sad ispada kao da Šutalo ne može jednostavno dodati loptu. Ali pravi je problem u tome što igra u momčadi koja loše pokriva teren. Pokušajte u takvom timu igrati prema naprijed, šansa da ćete izgubiti loptu je ogromna. Šutalo izgleda kao problem, ali on je samo pokazatelj neuigranosti ove momčadi. Sportski direktor kasno je povukao pravi potez, a trener u tim okolnostima (još?) nije uspio sastaviti momčad. Žrtva toga su obrambeni igrači."