Najbogatiji klub na svijetu ponizio PSG, City s Gvardiolom u završnici pomeo Leipzig

Aktualni europski prvak Manchester City upisao je i drugu pobjedu u skupini G Lige prvaka porazivši na gostovanju RB Leipzig sa 3-1, dok je Newcastle United u derbiju skupine F, ali i večeri, deklasirao PSG sa 4-1.

Aktualni engleski prvak Manchester City upisao je i drugu pobjedu u skupini G. Nakon što je u prvom kolu na Etihadu ugašena Crvena zvezda sa 3-1, City je u Leipzigu identičnim rezultatom porazio i njemački sastav.

Gosti su poveli u 25. minuti nakon lijepe akcije koju je u pogodak pretvorio Phil Foden. Bernardo Silva je na desnoj strani sjajno uposlio Rica Lewisa, a 18-godišnji branič je povratnom loptom asistirao do Fodena koji je pogodio za 1-0.

U završnici prvog dijela sjajnu priliku je imao Erling Haaland, ali je Janis Blaswich obranio. RB Leipzig u prvom poluvremenu nije uputio niti jedan udarac u okvir suprničkog gola, no izjednačio je već u trećoj minuti nastavka. Njemački sastav je izveo brzu kontru, Yussuf Poulsen je fantastično asistirao Loisu Opendu koji se sjurio prema vratima i pogodio uz samu vratnicu.

"Građani" su ipak u završnici susreta stigli do tri boda golovima Juliana Alvareza u 84. minuti, te Jeremyja Dokua (90+2). Joško Gvardiol je za City protiv svog bivšeg kluba igrao cijeli susret, dok Mateo Kovačić nije ulazio u igru.

U drugom susretu iz skupine Crvena zvezda i Young Boysi su remizirali 2-2. Za beogradski sastav zabili su Cherif Ndiaye (34) i Osman Bukari (88), a za goste Filip Ugrinić (48) i Cedric Itten (61-11m).

Na ljestvici skupine vodi City sa šest bodova, Leipzig ima tri, a Crvena zvezda i Young Boysui po jedan bod.

U derbiju skupine F, ali i večeri u Ligi prvaka, Newcastle United je deklasirao PSG sa 4-1.

Domaćin je poveo u 17. minuti nakon velike greške Marquinhosa koji je pogrešno dodao. Lopta je došla do Alexandera Isaka koji je pucao, no Gianluigi Donnarumma je fantastično obranio. Međutim, lopta se odbila do Miguela Almirona koji je pospremio odbijanac.

Bio je to prvi pogodak "Svraka" u Ligi prvaka nakon više od 20 godina. Posljednji pogodak u elitnom razredu "Starog kontinenta" u dresu Newcastle Uniteda zabio je Alan Shearer u ožujku 2003. u susretu protiv Intera koji je završio 2-2.

Korak bliže pobjedi engleski sastav je stigao u 39. minuti kada je Dan Burn glavom pogodio za 2-0. Pomoćni sudac je pritom svirao zaleđe, no nakon poduže analize VAR je pokazao kako je pogodak ispravan. Sjajnu predstavu Newcastle je nastavio i u nastavku i već u 50. minuti bilo je 3-0, a zabio je Sean Longstaff.

Lucas Hernandez je vratio tračak nade Parižanima u 56. minuti, no pobjedu Newcastle Uniteda potvrdio je Fabian Schar sjajnim golom u 90. minuti.

U drugom susretu Borussia Dortmund i Milan su odigrali bez golova, pa Talijani nako dva kola imaju dva boda i razliku pogodaka 0-0.

Na ljestvici vodi Newcastle sa četiri boda ispred PSG-a koji ima tri, Milan je na dva, a Borussija jednom bodu.

U skupini E Lazio je u Glasgowu preokretom i golom u sudačkoj nadoknadi stigao do pobjede.

Škotski prvak je poveo u 12. minuti golom Japanca Kyoga Furuhashija, izjednačio je Matias Vecino u 29. minuti, da bi Pedro u petoj minuti nadoknade pogodio za 2-1. Toma Bašić nije igrao za rimski sastav.

U prvom susretu iz ove skupine Atletico Madrid je preokretom pobijedio Feyenoord sa 3-2.

Feyenoord je u Madridu vodio 1-0 i 2-1, ali se Atletico oba puta vratio, a potom u drugom dijelu okrenuo rezultat. S druge strane Šahtar je nadoknadio 0-2.

Počelo je sjajno za nizozemskog prvaka. Već u sedmoj minuti gosti su stigli do vodstva nakon autogola Mari Hermosa. No, samo pet minuta kasnije izjednačio je Alvaro Morata.

Feyenoord je do nove prednosti stigao u 34. minuti preko Davida Hancka, no domaćin se još jednom vratio. U posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Antoine Griezmann.

Španjolski sastav je u 47. minuti okrenuo rezultat drugim Moratinim golom na utakmici. U nastavku susreta gosti iz Rotterdama su mogli do izjednačenja, no Jan Oblak se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana.

Ivo Grbić nije branio za Atletico, dok je Luka Ivanušec na nizozemskoj strani i dalje izvan stroja zbog ozljede.

Na ljestvici vode Atletico i Lazio sa po četiri boda, Feyenord ima tri, a Celtic je na nuli.

U skupini H Barcelona je na gostovanju pobijedila Porto sa 1-0.

Barca je povela u posljednjim trenucima prvog dijela nakon velike pogreške Romaria Bara koji je gostima "poklonio" loptu na sredini terena. Uslijedila je munjevita kontra, Ilkay Gundogan je uposlio Ferrana Torresa koji je pogodio za vodstvo katalonskog sastava. Torres je ušao u igru umjesto ozlijeđenog Roberta Lewandowskog.

U posljednjim trenucima gosti su ostali s igračem manje nakon što je isključen Gavi.

Šahtar je na gostovanju pobijedio Antwerp premda je gubio 0-2.

Arbnor Muja je već u trećoj minuti doveo belgijski sastav u vodstvo, da bi Michel-Ange Balikwisha u 34. minuti povećao prednost. No, gosti su nastavku susreta bili daleko bolji. Šahtar je smanjio u 48. minuti golom Danila Sikana, a u 71. minuti je izjednačio Jaroslav Rakitski.

Šahtar je do prednosti stigao u 76. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Jeana Buteza. Antwerpova "jedinica" je spašavala jednu loptu da ne ode u korner, no to je učinio traljavo i lopta mu je ispala iz ruke ravno na nogu Jehora Nazariana koji je ubacio pred gol do Sikana, a ovom nije bilo teško pogoditi u praznu mrežu za 3-2.

Belgijski prvak je u petoj minuti nadoknade dobio kazneni udarac nakon što je Taras Stepanenko igrao rukom. Odgovornost je preuzeo Toby Alderweireld i promašio cijeli gol.

Na ljestvici vodi Barcelona sa šest bodova, Porto i Šahtar imaju po tri boda, dok je Antwerp bez bodova.

