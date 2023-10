Nakon objavljene snimke oglasio se i Jurgen Klopp: 'Utakmica se treba ponoviti'

Odgovorno tijelo za suđenje utakmica (PGMOL) objavilo je snimku razgovora u VAR sobi za vrijeme poništenog pogotka Luisa Diaza.

U subotu je u sedmom kolu Premier lige Liverpool od Tottenhama izgubio 2-1, no ono što je bilo sporno je suđenje. Gol Diaza koji je Liverpoolu na početku utakmice donio prednost bio je poništen, a kasnije se ustanovilo da je presuda bila pogrešna.

PGMOL je kasnije priznao svoju pogrešku i rekla kako je Diazov gol trebao biti priznat, a nakon toga je došlo i priopćenje iz samog Liverpoola.

U utorak je izašla audio snimka iz VAR sobe u kojoj je došlo do pogreške u komunikaciji između glavnog suca Hoopera i sudaca Darrena Englanda i Dana Cooka, a nakon nje se oglasio i trener Liverpoola Jurgen Kloop.

"Audio to uopće nije promijenio jer me zapravo nije zanimalo zašto se stvari događaju. Vidio sam ishod, vidio sam gol i vidio sam da se ne računa. Stvarno je važno da se s time nosimo ispravan način", rekao je trener Liverpoola.

Klopp smatra kako bi se utakmica trebala ponoviti jer se radi o pogrešci koja se do sad još nije dogodila.

"Nisu to učinili namjerno i ne smijemo to zaboraviti. To je bila očita pogreška, ali trebalo je biti rješenja. Smatram da bi se utakmica trebala ponoviti, no vjerojatno neće. Koliko se ja sjećam tako nešto se nikad nije dogodilo, zato mislim da ju trebamo ponoviti", dodao je.

Nakon audio snimke oglasio se i sportski odvjetnik Stephen Taylor Heath koji smatra da elementi za ponavljanje utakmice itekako postoje.

"Pravilo L18 naglašava da formirana nezavisna komisija Premier lige ima ovlasti narediti ponavljanje ligaške utakmice pod uvjetom da je preporuku u tom smislu dala nezavisna komisija prema pravilu W51. Potrebno je da se potvrdi sumnja u kršenje pravila, uključujući i službenu osobu utakmice. Stoga, Liverpool ima mogućnost lobiranja kod odbora Premier lige kako bi sazvali Komisiju koja ima ovlasti narediti ponavljanje utakmice", rekao je Taylor Heath.

