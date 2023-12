Aktualni izbornik nogometne reprezentacije Slovenije Matjaž Kek dao je opsežan intervju portalu Net.hr u kojem je govorio stvarno o svemu.

Slovenija na Euru nakon 24 godine

Nakon 24 godine posta Matjaž Kek sa Slovenijom izborio je nastup na Euru, a to je napravio na impresivan način. Slovenija i Danska su, naime, uvjerljivo pomele ostatak skupine i s 22 boda na vrhu podijelile su prvo mjesto i vizu za Njemačku. Sad su pred njim slatke brige i obveze, izazovi za koje živi. Njegov intervju za spomenuti portal prenosimo u cjelosti:

"Što se tiče slovenske grupe na Euru, ona je izuzetno teška. Engleska, po meni, ulazi u uži krug favorita EP-a. Imaju sjajne igrače i sjajne su momčad. Što se tiče Danske, upoznali smo njihovu snagu i moć na posljednjoj utakmici u Kopenhagenu, gdje su stvarno bili dominantni. Nisu im igrali Kjær, Eriksen, nedostajali su im još neki izuzetno bitni igrači. Srbija ima strašnu kvalitetu i ako ju povežu, ako postignu na terenu balans, oni mogu biti neugodan suparnik svakom u Europi. Rekao sam, svi govore kako je Slovenija autsajder. Da vam budem iskren, meni to čak i odgovara", kazao je u uvodu izbornik slovenske nogometne reprezentacije Matjaž Kek i dodao:

'Razmišljat ćemo samo o sebi, volim izazove i kad me podcijenjuju'

"Uz dužno poštovanje svakomu, mi ćemo prije svega razmišljati o sebi. dobro se pripremiti, organizirati da kvalitetno odigramo Euro".

Volite izazove, imamo osjećaj kao da volite kad vas se malo podcijeni, kao da vam je to dodatni motiv i izazov?

"To je dio mog karaktera. Ja stvarno ne volim nikog podcijenjivati. Znam kad sam igrao Kup utakmice protiv niželigaša, pristup i priprema su bili kao da igramo protiv Dinama ili Hajduka. I sad isto… Kad smo igrali protiv slabih repezentacija na papiru, uvijek je to morala biti top priprema. Ne volim podcijenjivanje, ne volim pričati, volim kad se stvari pokažu na terenu. S druge strane, volim kad me netko podcjenjuje, jer onda ne trebam biti previše pametan u psihološkoj pripremi igrača. Na kraju krajeva, po rejtingu smo najslabija reprezentacija u grupi. Mene vam hrabri tih 22 boda koja smo osvojili u skupini s Danskom i prije svega ta neka naša mladost koju imamo i koja je dosta, neću reći bezobrazna, nego pozitivno bezobraznog garda koji se ne boje nikog, koji ne žele ustuknuti nikom, ali ako je netko bolji, nakon utakmice mu korektno čestitati. Osvojili smo 22 boda, najviše smo golova u grupi dali, najmanje ih primili… I bili daleko, daleko najdiscipliranija reprezentacija u grupi, čak mislim drugi ili treći u čitavim kvalifikacijama. Teška i izazovna grupa puna motiva, dokazivanja, ali realno, sve tri reprezentacije su na papiru jače od nas".

Nakon takvih rezultata u kvalifikacijama i plasmana, apetiti sigurno rastu. Kakva su sad očekivanja u slovenskoj javnosti od nastupa reprezentacije na prvenstvu Europe?

'Predstoji za Sloveniju tek sad pravi posao i mnoštvo izazova'

"Normalno da su porasla, ali sportski, što se tiče navijača, medija. To je normalno. Svi su objektivno da je teška grupa, ali ja ne znam navijača koji ne priželjkuje uspjeh svoje repezentacije. Suprotno od toga bila bi ludost. E sad, koje su objektivne naše vrijednosti, mogućnosti, to ćemo vidjeti. 'Cirkus' je sad prošao, veselje, iščekivanje ždrijeba. Sad znamo na čemu smo i s kim igramo. Za nas predstoji sad pravi posao u organizaciji, u pripremi pripremnih utakmica i svega što slijedi, samog turnira, našeg nastupa i pokazivanja na turniru, na Euru. Dakle, puno je tu slatkog posla, da slađeg ne može biti. Jer ipak, nakon 24 godine Slovenija je na Euru, igrat će taj veliki turnir koji igraju samo najveći. Nama je to izazov i veliki privilegij".

Jesu li vam ovo najljepši dani u karijeri?

"To kao da pitate koje mi je dijete draže… S jedne strane Maribor, moj Maribor, s druge slovenska reprezentacija i put u Južnu Afriku, onda i osvajanje svih trofeja u Rijeci. I sad opet, moja reprezentacija moje države, teško mi se za odlučiti. Možda sam ovog puta pokazao malo više emocija, nešto slično onom prazniku nogometa u Rijeci. Sve su to momenti koji su obilježili moju karijeru, ali nikad ne zaboravljam one tamne, loše trenutke, teških dana, neprospavanih noći, ali takav je nogomet. Ja ga uživam takvog kakav je. Sretan sam da mogu raditi ono što volim, a još sam za to dobro plaćen. Nogomet volim najviše na svijetu, u njemu najviše uživam."

Navijački cirkus

Spomenuli ste cirkus. Nekako se očekuje pozitivni navijački cirkus u Njemačkoj. Balkanci prihajajo…

"(Smijeh)… Gledajte, ovako kako ste lijepo postavili pitanje, ja bi volio da se to dogodi. Htio bih da to bude jedno druženje, prije i poslije tekme, da svako za svog navija na utakmici, ali da to bude događaj, da su to emocije, veselje, tuge nogometne i prije svega - poštovanja prema protivniku, ali i navijačima. Navijajmo za svoje, za sebe, volio bih da ide u tom smjeru. Normalno, nekad je teško do takvog nečeg doći. Ako ćemo svi to htjeti, ako ćemo svi sa svog kuta gledanja napraviti ono što treba za takvo što, imamo više mogućnosti da ćemo gledati pravi praznik nogometa, da će to biti jedan super organiziran događaj, s dobrim utakmicama, s dobrim nogometom. S jednim lijepim dekorom punih stadiona i navijačkih zona, druženja, svega onog što nogomet čini toliko popularnim i omiljenim."

'Bez veze mi je naziv skupina smrti, Hrvatska se nema koga bojati'

Kako vam izgleda skupina smrti u kojoj su Hrvatska, Španjolska, Italija i Albanija?

"Meni je to bezveze, to skupina smrti mi je tako loše konotirano. Što znači skupina smrti? Jako mi je drago što je izbornik rekao treba nam još samo Argentina i Brazil. Pa, kad si došao na Euro onda znaš da igraš s najboljima. Ok, jedna reprezentacija ti može izgledati ovako, druga onako. Već sam za vaše hrvatske medije rekao, ako netko može malo biti zabrinut, onda je to možda netko drugi, a ne Hrvatska koja je druga i treća na svijetu, finalist Lige nacija… Ma, od kud sad drama oko svega toga. Dobro, to su opet i mediji i vaša neka stvar. Jasno da to nije najlakša grupa za Hrvatsku, da su suparnici mogli biti primjereniji, da su to suparnici koji te mogu dovesti u velike probleme, ali da su to suparnici za koje Dalić neće trebati neke posebne motivacijske govore. Igraš protiv jedne Španjolske, Italije, to ti mora biti motiv sam od sebe, to te mora nositi. No, jedno posebno naglašavam - Albanija se nikako ne smije podcijeniti. Albanija je u svojoj kvalifijacijskoj grupi bila prva. Albanci su izuzetno nezgodni. Normalno, u toj grupi navijam za Hrvatsku koja će se pratiti. Da, vaša grupa nosi sigurno velika uzbuđenja".

Uvijek lijepo govorite o Hrvatskoj, biranim riječima, baš gsospodski. I javnost vas u Hrvatskoj voli, a to vas i veseli…

'Hrvatski nogomet puno toga mi je dao'

"Mislim da tu niste dobro postavili pitanje. Ne govorim lijepo nego i mislim tako. To su moje iskrene misli. Sto puta sam već rekao - sve što sam hrvatskom nogometu dao u trenutku kad sam bio u Rijeci, ali puno toga je i meni hrvatski nogomet dao. To je jedno poštovanje koje nije sad izraslo iz kurtoazije, nego ja sam to stvarno tako doživio. Normalno, uvijek je bila konkurencija i rivalstvo između Dinama i Rijeke, Hajduka i Rijeke, Osijeka i Rijeke, kao i drugih klubova, ali na kraju je uvijek bilo tu poštovanja. Mora biti, govorim to uvijek, natjecateljskog naboja, konkurentnosti, ali na kraju smo svi ljudi. Moraš poštovati onog koji poštuje tebe. Pitali su me što je glavna karakteristika ove nogometne reprezentacije Slovenije? Pozitivna komunikacija. Tako volim razmišljati. Nisam jedan od onih koji vama govori jedno, a misli drugo. Ne znam vam ja to, nisam to naučio, nisam to doživio. Mislim tako i nije mi to teško reći da, ako nije Slovenija, ako nema Slovenije u priči, u igri, onda navijam za Hrvatsku."

Daj Bože negdje tamo u nokaut fazi turnira da se susretnu Hrvatska i Slovenija. Kakav bi to spektakl bio…

"Dajte mi papir, odmah vam to sad potpišem. Hrvatska je etablirano nogometno ime, stalno prisutno na velikim natjecanjima. Radi se o draži, reprezentaciji koja je bila druga i treća na svijetu u posljednjih pet godina. Ali, nama je nedostajalo u Južnoj Africi minuta do velikog uspjeha prolaska skupine. Mi ćemo napraviti sve da budemo konkurentni u grupi. Idemo gore natjecati se, nešto napraviti, a ne kao turisti. Koliko god nas to veseli, ne možemo se zadovoljiti da budemo samo sudionici. Ovo što vi pitate, što kažete, ha, nikad se ne zna. Hrvatska sigurno razmišlja u smjeru prolaska skupine i dalje od toga. Mi ćemo ostati ipak skromniji po pitanju naših slovenskih amnicija, ali čvrsto ćemo vjerovati u sebe, u svoju kvalitetu i u ono što znamo."

Može li ova Dalićeva Hrvatska opet daleko?

"Navijat ću da Hrvatska ode na prvenstvu daleko…"

'Za mene je Dinamo - Dinamo, a energija Boysa je strašna'

Pratite HNL uzbuđenja, Rijeku, Dinamo i Hajduk, koji je nakon 19 godina jesenski prvak. Kako vam izgleda HNL ove sezone, nekad ste bili dio toga?

"Bit će zanimljivo do samog kraja. Sve u jedan gol, u jedan bod, koji bod gore - dolje. Ima tu jop mjesta za izravnavanje tablice s neodigranim susretima. Nisam za to da se neke utakmice odgađaju, kako god da bilo teško u nekom trenutku. Svi drugi igraju. Kad se te utakmice sve odigraju, kad se malo situacija izravna po tom pitanju, onda će slika biti malo realnija. Sigurno da te tri ekipe mogu razmišljati o vrhu. Hajduk s tom silnom željom i energijom, koja je puno puta značila i uteg. Mladikolega Karoglan je to sad sjajno posložio. Uspio je napraviti rezultat, a taj rezultat će mu donijeti mirnoću u pripremi, u sizanju kvalitete igre. Dizanju kvalitete nekih pojedinaca koji nisu bili u najidealnijoj formi. Ali, Dinamo je za mene Dinamo."

Kek je u jednom dahu nastavio monolog…

"Dinamo će se aktivirati. Sto posto, što god da se dogodi. Sigurno da sva događanja u Dinamu oko vođenja kluba nekako utječu i na rezultate. Promjenili su puno igrača i to ne nekih prolaznika poput onih na autobusnoj stanici, ne, nego su to bili igrači koji su obilježili dugi niz Dinamovih velikih uspjeha, uspješnih nastupa u Hrvatskoj i Europi. Bit će, doći će do aktivacije Dinama. Rekao sam, sjećam se ja jedne godine kad je bilo li-la par kola prije kraja, pa kad su se aktivirali Boysi, da je to bilo onda veselo. To je onda jedna strašna energija."

'Moja Rijeka je dobro vođena, kvalitetna i uspješno rade u klubu na svoj način'

Onda je došao i do svoje Rijeke…

"Moju Rijeku volimo stavljati na kraj jer Rijeka ide na svoj način, drugi način… Rijeku vodi jedna kvaliteta. Nemojmo to zaboraviti. Znao sam i ja čak reći oni su mladi, imaju dobar potencijal, ali na prvom mjestu u momčadi Rijeke je kvaliteta. Rijeka to sad i pokazuje iz kola u kolo. Rijeka je dobro vođena. Na neki svoj osebujan način, ali kvalitetno vođena i to je bitno. Rijeka je itekako znala prepoznati greške koje su radili u nekim stvarima prijelaznog roka, ali opet je to normalno u deset godina da se nešto u jednom trenutku ne posloži. Što se tiče svega ostalog, Rijeka je stabilan klub, Rijeka ima, možda malo iza Hajduka u ovom momentu, najvežu pozitivnu energiju s tribina. Istina da na Rujevicu stane samo 7000 duša, ali koliko je to pozitivno, koliko je tu ljubavi za svoj klub i sve to skupa. Strašnu energiju daju mladi igrači, kad se navedeno u njih usmjeri. Rijeka će biti vrlo moćan konkurent i Hajduku i Dinamu i za mene, ne bi to sad bila neka senzacija da Rijeka na kraju bude prva. To je dobro za reprezentaciju Hrvatske za Euro, sasvim sigurno".

'U HNL-u se situacija tek treba razjasniti, ima neodigranih utakmica'

Istina je ovo što ste rekli za neodigrane utakmice. Je li, po vama, onda ovo realna slika Hajduka da je toliko bodovno, prvenstveno ispred Dinama, ali i Rijeke?

"Realno je to da Hajduk, i kad se sve te utakmice odigraju, da su još uvijek prvi. Onda je to zasluženo. U ovom trenutku to je zasluženo. Ali, kad se sve to izravna da će imati ozbiljnije konkurente na tom svom putu u Dinamu i Rijeci, to mislim. Sigurno da neće odlučivati smao veliki derbiji. Neće odlučivati veliki derbiji. Odlučivat će tu puno tih, uvjetno rečeno - malih utakmica. Nije ovo najbolje riješenje, da se jedne utakmice igraju na jesen, a druge, neke odgođene, na proljeće… Te stvari su mogle biti drugačije, da svi u proljetni dio uđu s istim brojem odigranih susreta. No dobro, to se mene ne tiče. Za jedno četvrtinu prvenstva, ta će slika u HNL-u biti realnija i jasnija. Puno je još utakmica, ali nešto se već iskristaliziralo. Rijeka je osvježenje, hit, s mladošću, dinamikom i osebujnim trenerom (Željko Sopić, op.a) koji radi sjajan posao, ali vidjet ćemo. Treba ipak malo više da bi rekli e da, ovo je jako ozbiljno. Vidjeli smo da je Dinamo preokrenuo neka razmišljanja utakmicom u Astani. Jakirović je takav tip i karakter. Hajduk ima energiju, puno je uloženo, mene veseli da će na kraju izdržati najspremniji i najbolji taj maraton. Trofej se diže na kraju. Bit će napeto u HNL- u i u nastavku sezone".

'Da mi je imati Luku Modrića…'

Neki strani mediji Luku Modrića su opisali kao da je u kolicima. Bit će sigurno jedna od glavnih zvijezda prvenstva, ali šala je neukusna…

"Ah, mediji… Mediji k'o mediji. Kad nemaju nešto pametno analitički za napisati, onda crtaju ili pričaju gluposti. Volio bih imati takvog igrača kao što je Luka Modrić, s tim karakterom, s tim nacionalnim nabojem kao što ima Luka Modrić. Budite sigurni da svi jako dobro znaju, i ti mediji i svi ostali kakva je Lukina važnost, onog Luke koji zna povezati Perišića, Kramarića, Kovačića, Brozovića, Livakovića, da ne nabrajam… Modrić je idol, predvodnik jedne generacije koja je strahovito obilježila epohu hrvatskog nogometa - s medaljama, s velikim pobjedama… Taj koji je to nacrtao i prezentirao na takav način, neka mu je na duši. Ja se na to mogu samo nasmijati".

Kek je nastavio hvaliti nogometni opus kapetana Vatrenih…

"Znam koliko je Luka dobar nogometaš. Na kraju krajeva, igrao je dva put protiv Slovenije. Znam kakva je to priprema bila za jednog igrača koji nije samo lider u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, nego je lider i ikona jednog Reala iz Madrida."

Je li vam se javio Dalić nakon izvlačenja skupina?

"Vidjeli smo se, porazgovarali. Predugo traje naše poznanstvo i to poštovanje s jedne i druge strane da ne bi smo razgovarali s cijelom delegacijom i s predsjednikom, članovima stručnog stožera. S ljudima koji rade sjajan posao. Jer, nije hrvatska nogometna reprezentacija samo Luka Modrić i Zlatko Dalić. Hrvatska ima svoj gard, svoju organizaciju, ima napisane svoje zakone… Normalno da smo porazgovarali. Nismi bili baš najsretniji kako su se kuglice posložile, ali brzo je to bilo drugačije. Odmah smo počeli razmišljati kako iz svega izvući najviše i iz svakog najbolje. Normalno da je želja i pritisak, da su ti segmenti na hrvatskoj strani puno veći, kao i izbor, nego što je to u reprezentaciji Slovenije, ali i mi ćemo htjeti pobijediti. Ne treba trošiti riječi na to koliki je uspjeh Dalić napravio na klupi Hrvatske. Da ponekad mi svi trpimo, trpimo, takav je posao. Zna biti neprospavanih noći, ali takav je posao. Pa, mene su u Sloveniji mijenjali 500 puta na dan. Sve to čovjek naplati kad uspije, kad je u životu zadovoljan sa sobom, radom i okolinom. Ali, znamo jako patiti", zaključio je Matjaž Kek.