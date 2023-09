Našem Luki se sprema scenarij kakav nikad nije htio doživjeti: 'Modrić je nesretan, a ovo je realnost...'

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je nakon pobjede od 2-0 nad Las Palmasom u srijedu navečer da nije uvodio u igru Luku Modrića i Judea Bellinghama kako bi ih odmorio za nadolazeće utakmice.

Tamošnji mediji mu predviđaju veliku karijeru. Ima samo 21 godinu, a sjajno se snalazi pod pritiskom i oduševljava tehnikom i inteligentnim potezima na terenu.

"Bili su umorni, posebno Bellingham, pa sam ih odlučio odmoriti kako bih izbjegao probleme", izjavio je Ancelotti u srijedu na konferenciji za medije.

"Igrači jako dobro razumiju da je rotiranje bitno. Nastojao sam što bolje upravljati s momčadi, a to ću morati raditi i u nadolazećim utakmicama", dodao je.

Ovo je bila prva utakmica u dosadašnjih sedam kola španjolskog prvenstva u kojoj 38-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije nije odigrao ni minute. Veznjak je prije tri dana odigrao prvo poluvrijeme u porazu 1-3 kod Atletico Madrida i to vrlo slabo pa se našao na udaru kritika španjolskih medija.

Španjolci čak pišu da je Luka otpisan i najavljuju da bi u zimskom prijelaznom roku mogao napustiti Real i preseliti na Bliski Istok.

""Modrić se nije niti zagrijavao protiv Las Palmasa. Ancelottijeva priča da nije igrao zato što je umoran je besmislena jer je Modrić u zadnjih tjedan dana igrao samo 45 minuta protiv Atletica i to neprimjetno. Ancelotti je nakon derbija to i rekao. Realov trener jako je iznenadio postavljanjem Modrića u prvu momčad na toj važnoj utakmici. Nitko tamo nije očekivao vremešnog Hrvata od početka. Premda Ancelotti to negira, jasno je da je to napravio kako bi zadovoljio legendu koja je pala u drugi plan. No, to mu se brzo obilo u glavu. Modrić je nakon neslavne epizode kod Atletica bio rezerva protiv Las Palmasa, kluba s kojim on itekako može igrati. Ancelotti je opet iznenadio s Modrićem, ali ovaj put time što mu nije dao ni minute. S druge strane, s klupe je dao priliku Kroosu i Ceballosu. Kasnije je to objasnio pričom u koju nitko ne vjeruje, onom o umornom Modriću", piše Diario OK pa najavljuje mogućnost da Luka na zimu napusti Madrid:

"Realnost je pak takva da je Modrić nesretan padom među rezerve i da ne prihvaća ulogu koja mu je nametnuta ove sezone nakon desetljeća u prvom planu. Modrić je nedavno produljio ugovor s Realom, ali kako je sam više puta rekao, to nije napravio samo da bi ostao još jednu godinu u klubu, nego da bi igrao. Nakon mjesec i pol nove sezone, jasno je da će to sada moći daleko rjeđe. Modrić je zbog ostanka u Realu ljetos odbio fenomenalnu ponudu iz Saudijske Arabije. Ali, sada kada je izvjesno kako je otpisan u Realu i ako se situacija ne promjeni, u siječnju bi i on mogao put Arabije."

