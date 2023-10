Navijači bijesni, mnogi nisu stigli kupiti ulaznicu, oglasio se i HNS

Opus Arena najmoderniji je stadion u regiji i dom NK Osijeka, a 12. listopada na njemu će prvi put zaigrati i Hrvatska u sklopu kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje se 2024. održava u Njemačkoj.

HNS je dugo strepio kakva će biti kazna zbog ustaške zastave na Rujevici na utakmici protiv Latvije, ali je krovna europska nogometna organizacija odlučila biti milostiva pa je HNS kažnjen samo s 10.000 eura i tisuću manje gledatelja na idućoj utakmici. Kada znamo da je najgori scenariji bio prazan stadion u jednoj od ključnih utakmica kvalifikacija, kazna od 10.000 eura može se opisati kao "samo".

Ulaznice za ogled protiv Turske očekivano su 'planule' u samo nekoliko minuta, međutim pojedini navijači se žale kako nisu uspjeli kupiti ulaznicu iako su cijeli dan čekali da počne prodaja kako je ne bi propustili. Međutim, ulaznice su se rasprodale u samo nekoliko minuta.

'Interes je višestruko nadmašio kapacitet stadiona'

Nažalost, to znači da većina onih koji su htjeli nisu uspjeli doći do ulaznice, ali na sreću, to znači da će Vatreni imati gromoglasnu podršku u Osijeku.

Glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak je na to rekao:

"Prema očekivanjima, interes za utakmicu Hrvatska - Turska višestruko je nadmašio kapacitet stadiona Opus Arena (koji je 13.000 gledatelja za ovu utakmicu) te su sve dostupne ulaznice prodane u razdoblju od 15:28, kada je krenula prodaja, do 15:36. U prodaji su bile ulaznice za sve četiri tribine, s time da je pet posto kapaciteta rezervirano za navijače turske reprezentacije. Ovisno o eventualno neiskorištenim (neplaćenim), a rezerviranim ulaznicama, moguće je da se narednih dana u sustavu za prodaju ulaznica pojavi još poneka ulaznica, no u svakom slučaju već sada znamo da nas protiv Turske čeka pun stadion. Koliko nas raduje takav interes navijača, istina je da je kapacitet Opus Arene premali za sve koji su ovom prigodom poželjeli gledati Vatrene. Stoga je i donesena odluka da se najvjernijim navijačima, njih 1.000 s najviše utakmica u posljednjih pet godina, omogući kupnja ulaznica u pretprodaji, pri čemu je većina to pravo i iskoristila".

