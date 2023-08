Navijači Dinama razočarani: 'Sjećam se kako su svi pljuvali po Čačiću lani u ovo vrijeme'

Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su od grčkog AEK-a s 1-2 (1-0) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigranoj u utorak pred 13.311 gledatelja na stadionu Maksimir.

Dinamo je vodeći pogodak postigao u 39. minuti, a strijelac je bio Marko Bulat koji iz slobodnog udarca s oko 25 metara, kad je pogodio gornji desni kut AEK-ovih vrata.

No, preokret je uslijedio u drugom poluvremenu. Grčki prvak je do izjednačujućeg pogotka došao u 59. minuti, a strijelac je preciznim udarcem s 14 metara bio Švicarac Steven Zuber. Pobjedu grčkom prvaku donio je u 90. minuti Konstantinos Galanopoulos udarcem sa sedam metara.

Uzvratni dvoboj je na rasporedu u subotu, 19. kolovoza, s početkom u 20.45 sati, na AEK Areni u Ateni.

U slučaju povoljnog rezultata i plasmana u zadnje kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, Dinamo će se za plasman u grupnu fazu elitnog europskog klupskog natjecanja boriti protiv belgijskog Antwerpa, a te su utakmice na rasporedu 22. ili 23. kolovoza te 29. i 30. kolovoza.

U nastavku donosimo reakcije navijača Dinama s društvenih mreža:

"Zašto je sudac dozvolio igrati drugo poluvrijeme, s obzirom da naši nisu izašli na teren?"

"Koliko god smo prelijep gol dali, toliko smo prenaivne dobili."

"Drugo poluvrijeme jako loše, nigdje nas nije bilo. Taktika loša, uporno na Petka, a vide to ne funkcionira. Bišćan na klupi sjedi, blijedo gleda, nema volje ni žara. Povlače se i čuva rezultat 1-0. Pa daj igraj muški, bori se do zadnje sekunde. Znaju da će biti jako teško im igrati tamo, trebali su to puno bolje odigrati. Hvala Liviju na svim obranama i što nas spasio od još većeg poraza. Bulat je dao prekrasan gol. Navijači svaka čast."

"Jel' Bišćan zna kojih 11 mu je završilo susret i na kojoj poziciji. Čovjek je jednostavno izgubljen."

"Trener nam je top. Drugi put u sezoni, od gotovog veresija."

"Sjećam se kako su svi pljuvali po Čačiću lani u ovo vrijeme, a on je em imao skoro maksimalni broj bodova u prvenstvu, em osigurao Ligu prvaka. Toliko o Bišćanu. Užas. Sramotno drugo poluvrijeme."

