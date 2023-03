Navijači Osijeka šokirani izborom trenera: 'Jel ovo skrivena kamera. Sve miriše na 7. mjesto u HNL!'

Osijek nakon dvije sasvim solidne sezone u kojem je pod vodstvom trenera Nenada Bjelice i uz pomoć novca koji su mađarski vlasnici pumpali u klub sada proživljava veliku krizu. Sve je počelo početkom sezone kada se nakon trzavica između Bjelice i Uprave nadovezalo šokantno ispadanje od kazahstanskog Kizilžara, a potom i loš ulazak u ligaško natjecanje.

Bjelicu je zamijenio Rene Poms koji je slavonskog prvoligaša u nekoliko mjeseci podignuo iz donjeg dijela ljestvice do trećeg mjesta no novi su problemi uslijedili za Osječane. FIFA im je 'zalijepila' zabranu ulaznih transfera, a sportski direktor Kulešević je krenuo u rasprodaju kadra pa je Poms zimus ostao bez Belje, Ivušića, Lončara i Kleinheislera što je između ostalog uzrokovalo rezultatski krah.

Velika kriza na Gradskom vrtu

Osjećani su u posljednje ligaške utakmice upisali tri poraza i jedan remi bez da su zabili pogodak, a u srijedu ih je na Gradskom vrtu Hajduk nadigrao i izbacio iz Kupa s 1:2 iako je po viđenom poraz mogao biti mnogo uvjerljiviji. Rene Poms je danas smijenjen, a svega nekoliko sati kasnije novim strategom Osijeka imenovan je Borimir Perković, nekadašnji trener Varaždina, Intera iz Zaprešića i Šibenika, a neko je vrijeme bio i pomoćnik Zlatka Dalića na Bliskom istoku.

Tek što je objavljeno njegovo imenovanje na klupskim društvenim mrežama navijači su počeli žestoko negodovati, jer su, očigledno, očekivali jače trenersko ime.

'Motivatori - Amateri'

'Ono kad se nakon svega bojiš da ti klub ne završi poput Marsonije i Cibalije… Jedino će nas razlikovati krv naša je lokalpatriotska malo više nego njihova…zbog toga se još držimo za slamku'

'Bit će gadna borba ko ima najljepši stadion u Drugoj ligi…Dugopolje ili Osijek'

'Zorana Mamića, nema boljeg'

'Vraćamo se na staro, za koju godinu borba za prvoligaški status'

'Nevjerojatno, vjerojatno slijedi nastavak loših igara i loših rezultata'

'Rasprodaš igrače, rezultati izostanu pa promijeniš trenera...'

'Što volite klub. Čovjek još nije odradio trening, a vi pljujete. Igrače koje ima nije doveo, a ima ništa dakle ne može pogriješiti. Sretno klubu za kojeg navijam'

'Držite se Osječani, trebat će vam dobri živci'

'Ma ovo je skrivena kamera sigurno'

'Kad Ivo drekne u svlačionici bit će vraga'

'Rasprodaš igrače, rezultati izostanu pa promijeniš i trenera…meni to baš ne štima. Ustvari kad prodaš igrače onda u paketu najuri i trenera! To bi bilo poštenije.'

'Sve miriše na 7. mjesto u HNL'

'Nakon Bjelice i ozbiljnog kluba kojeg su svi respektirali, da ne kažem bojali se gostovati u Osijeku, u vrlo kratko vrijeme došli ste do čistog prosjeka. Još jedan je to dokaz da je NK Osijek dobar poligon za mađarski biznis, a malo veze ima s ozbiljnim nogometom i klubom kojem je cilj osvajati trofeje. Stadion ne gradiš za klub kojeg tjeraš u prosjek. Nešto je drugo tu u pitanju. A ne možeš protiv uprave jer da nema njihove love, nema ni kluba. A Bjelica je htio trofeje, tako se ponašao, ušao u krizu i morao je otići. Poruka je to svim trenerima: Ne talasajte previše i bit ćete ok. Vjerojatno zato veće trenersko ime ne želi doći. Šteta zbog svega, jer Osijek ima tako puno potencijala'

Osijek već u nedjelju gostuje na Maksimiru kod Dinama, a nakon toga se ponovo susreće s Hajdukom na Gradskom vrtu. Trenutno su treći na tablici s devet bodova zaostatka za Hajdukom te tri više od četvrtoplasiranog Slaven Belupa.