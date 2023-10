Navijači zazivaju njegov odlazak, a on poručuje: 'Ovo je situacija za frajere'

U derbi utakmici, ujedno i posljednjoj 12. kola HNL-a, nogometaši Osijeka osvojili su sva tri boda na Poljudu gdje su pobijedili Hajduk 2-0 (0-0).

Osječani su oba pogotka postigli u nastavku ogleda, a povratnik na trenersko mjesto tog prvoligaša Zoran Zekić tako je u prvenstvenoj premijeri ostvario veliki rezultat. Petar Brlek je bio strijelac u 46. minuti, dok je Nail Omerović u 74., uz pomoć domaćeg vratara Lučića, postavio konačnih 2-0.

Hajduk je ostao na drugom mjestu s dva boda manje od vodeće Rijeke. Osijek je također ostao na svojoj poziciji, na petom mjestu. Ima bod manje od Dinama i Gorice te tri manje od Splićana.

Leko: 'Nismo dobri ni u svom ni u tuđem šesnaestercu'

"Svaki poraz boli, imali smo teška dva tjedna. Imali smo dobre treninge, a sad kad gledamo rezultat 0:2, izgleda loše. Loš je osjećaj, mogli smo se vratiti na prvo mjesto. U prvom dijelu smo bili dobri, puno bolji od Osijeka, imali smo dvije-tri dobre situacije.

Onda smo primili gol za 20 sekundi u drugom dijelu i to je bio veliki mentalni tik za ekipu. Osijek je zasluženo pobijedio i teško nam je. Velike su emocije. Imali smo i dvije-tri ozljede, i to me brine. Završili smo utakmicu s obranom koja nije ni trenirala zajedno. Ali nije to isprika.

U očajnom smo nizu. Inače u sportu ti svaki poraz pomaže da postaneš bolji. Treba to prihvatiti, nećemo spavati večeras. Od sutra podignuti glavu i pokušati promijeniti situaciju. Po statistici smo bili bolji ukupno. Nismo dobri u 16 metara, prije nismo bar primali golove.

Ne zabijamo, nema šuteva s 20 metara ni golova iz druge linije. Ako ne možemo igrati pod pritiskom, onda nisi za ovo. Pokušavam pripremiti momčad da igra s emocijom i s pameti. Šarlija je imao žuti karton, razmišljali smo ga zamijeniti već prije. Livaja nije za igrati, ima dvije ozljede koje nisu za igrati, ali on je želio biti ovdje.

Malo je trenirao prije ove utakmice. On puno znači za našu momčad. Pokušali smo tom zamjenom isforsirati preokret. Promijenili smo podlogu za trening jer imamo velik broj mišićnih ozljeda. To je problem za nas. Imamo mi igrača, a Pukštas je moderan igrač. Imao je dvije situacije za zabiti gol, ima gard pobjednika.

Možda je bilo i prerano, nemam pojma, ali osjećaj je bio da je spreman. Odradio je danas utakmicu s dobrim intenzitetom. Koprivnica? Nama je sad svaka utakmica neugodna, ovo je alarm. Ovo je situacija za frajere. Ako igraš ili vodiš Hajduk, primi kritiku. Digni se, frajeru, kako znaš. Fizički i mentalno", rekao je nakon utakmice trener Hajduka Ivan Leko.

