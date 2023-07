'Ne žalim što sam 2018. odbio ponudu od 140 milijuna eura za njega'

Reprezentativac Srbije Sergej Milinković-Savić nakon osam godina napustit će Lazio i potpisati za Al Hilal iz Saudijske Arabije.

Njega se gotovo u svakom prijelaznom roku posljednjih godina povezivalo s odlaskom iz Rima, no ovaj 28-godišnjak još uvijek je igrač Lazija.

"Ako netko želi otići u Saudijsku Arabiju glavni i jedini razlog je novac i to je svakome jasno. Što napraviti ako netko toliko želi otići iz kluba? Imam s njim dobar odnos i na kraju je on taj koji odlučuje. Nazvao me na telefon i molio da ga pustim i da prihvatimo tu ponudu. Uzet će ogroman novac i zbog toga i ide tamo", rekao je predsjednik Lazija Claudio Lotito pa otkrio detalje ponude za Srbina.

"Al Hilak je ponudio manje od 50 milijuna eura za SMS-a, ali dok god nije sve potpisano, on će putovati s momčadi na pripreme", istaknuo je Lotito otkrio:

"2018. sam odbio 140 milijuna eura ponudu Milana za njega, i ne žalim zbog toga."