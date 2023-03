Nećete vjerovati za koga je navijao Pele na SP-u nakon poraza Brazila od Hrvatske

Nedugo nakon završetka Svjetskog prvenstva u Kataru, preminuo je legendarni Brazilac Pele. Svakako spada u kategoriju igrača 'ispred svog vremena'. Pele je tijekom Mundijala gubio bitku s dugom i teškom bolesti.

To je bio još jedan dodatan motiv za reprezentativce Brazila da osvoje naslov prvaka svijeta, no u tome nisu uspjeli. U četvrtfinalu ih je izbacila Hrvatska nakon boljeg izvođenja udaraca s bijele točke.

Peleova kći Kely Nascimento otkrila je kako je upravo taj trenutak bio bolan za njega.

"Tata je već bio dosta loše kad je Brazil izgubio od Hrvatske. Svi su htjeli da Brazil za mojeg oca osvoji Svjetsko prvenstvo, ali on je razumio nogomet bolje nego mnogi. Znao je da postoji mogućnost da titulu dohvati netko drugi i uvijek je pričao da zato voli tu prekrasnu igru", rekla je Nascimento i otkrila za koga je navijao nakon ispadanja Brazila:

"Nakon što je Brazil izgubio svi su uletjeli u bolničku sobu i pitali ga tko će osvojiti naslov. Nadali su se da to neće biti Argentina, a on im je rekao da se nada da hoće jer Svjetsko prvenstvo mora ostati u Južnoj Americi i da Messi to zaslužuje.

Više nije mogao gledati televiziju kad se igralo finale, ali je shvatio da je Argentina pobijedila i da je Messi podigao pehar. Bio je sretan", poručila je. Znamo kakvo rivalstvo vlada između Argentine i Brazila pa je neočekivano da je Pele htio vidjeti baš Argentinu kao osvajača Mundijala, no svakako, želja mu se ispunila.