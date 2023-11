Uživamo u ovim trenucima, a prošlog tjedna u ovo vrijeme situacija u skupini D u kojoj je bila Hrvatska i nije bila prema našim očekivanjima.

Na svu sreću, jurišnici Zlatka Dalića pregazili su latvijske i armenijske zidine, jedne u Rigi, druge na Maksimiru, u potpunoj opsadi Hrvata koji su znalački, iskusno uzeli svh 6 bodova, zasjeli na drugo mjesto u grupi, izborili vizu za Njemačku...

Naši najbolji nogometaši po sedmi će put u povijesti igrati najmanje skupinu Eura, ako Bog da i više od toga.

Šesti put uzastopno Vatreni će na kontinentalnoj smotri plijeniti pažnju i svojim renomeom, vjerujemo i dobrom igrom, kao i dresovima... Jasno je k'o dan da su hrvatski dresovi u nogometu najljepši na svijetu. Kockice su naširoko poznate, viđamo i diljem svijeta...

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Igor Pamić, član Ćirine reprezentacije na prvom Euru za Hrvatsku ikad - 1996. u Engleskoj - presretan je i iskreno ganut i zbog plasmana na turnir, kao i zbog svega što su u posljednje vrijeme prošli Dalić i društvo...

"Vi ste mi upravo svjedok da sam ja nakon tog lošeg listopada rekao da se ne trebamo brinuti, da ćemo se plasirati bez problema na Euro. Nismo imali razloga sumnjati u njih, pa uvijek su bili pravi u ključnim situacijama, trenucima... S druge strane, Wales kao reprezentacija nije nas pobijedila, nego je hrvatska nogometna reprezentacija samu sebe tada pobijedila. Treba biti iskren i to reći, napravile su se određene pogreške u analizi utakmice, u pripremi utakmice", počeo je svoju priču trener Karlovca Igor Pamić za Net.hr i naglasio:

"Tragedija bi bilo da u ovoj skupini nismo izborili Euro. Treba se sad pripremiti za ono što slijedi."

Komentirao je utakmicu…

"Utakmica je bila dobra, ne spektakularna, ali dobra. Armenija je puno okomitija i opasnija od Walesa. Nikog danas nije lako dobiti. Dečki su bili strpljivi, napadački, a ambicijom za gol. Bila je to ozbiljna utakkmica od Hrvatske. Treba pohvaliti izbornika i dečke, nije im bilo lako pripremiti, bilo im je stresno itekako odraditi ove dvije posljednje utakmice zbog situacije i važnosti trenutka u njoj. To izuskuje enormni, jako veliki napor u mentalnom smislu. Bilo je izostanaka, ali Dalić i dečki su bili u formi. Bravo Dala, bravo dečki, svi su bili odlični".

O hejterima na društvenim mrežama, svim onim koji su, bijesni, ljuti i frustrirani bili do nedavno zbog problema u kojima su se Vatreni, našli, Igor Pamić ima svoje posebno mišljenje. Naravno, kad je riječ o Igoru, e onda je to opisano na poseban, slikovit, Pamićevsko brutalno iskren način… Da, neki su zada zazivali putem društvenih mreža čak i Dalićev odlazak…

"Slušajte sad što ću vam reći… Nitko ne bi smio ime i prezime Zlatka Dalića, neki ne bi smjeli ni spominjati, a kamoli kritizirati… Možeš ti imati određeno mišljenje, o nekom treneru, izborniku, razumijem i da je kritika čak nekad i poželjna, to je izbornikov posao. Međutim, iskazivati na takav jedan način ogorčenje zbog rezultata, nakon ovakvih rezultata što je izbornik postigao s Hrvatskom, to za mene nije normalno. To je sve, samo ne normalno."

Kako se često s njim čujemo, podsjetio nas je na jedan od prijašnjih razgovora…

"Vi znate moje mišljenje, mi nikad nismo imali uspješnijeg izbornika, pitanje je hoćemo li ga ikad više imati dok smo mi živi. Najbolje bi bilo da on još 10 godina vodi Hrvatsku i da ostvarujemo uspjehe, ma nitko sretniji od mene."

Pamić nam je rekao kako je očekivao dvije pobjede u ova tri dana. Nogometno, nije moglo biti drugačije. Suvereno i bez problema, bez straha i zabrinutosti, Vatreni su uzeli svih 6 bodova…

"To je bilo očekivano u teškoj situaciji, ipak treba reći, bio sam uvjeren da Wales ne može dobiti Tursku. Wales nema kvalitetu dobiti utakmice u nizu i to Tursku."

Ždrijeb će biti održan 2. prosinca u Hamburgu, a domaćin natjecanja je smješten u skupinu A i svoje utakmice igrat će u Münchenu, Stuttgartu i Frankfurtu. Na natjecanju u Njemačkoj sudjelovat će 24 reprezentacije raspoređene u šest skupina, a Hrvatska ne može igrati u skupini sa Škotskom, Slovenijom, Slovačkom, Češkom i Nizozemskom. Kao što i sami možete vidjeti u grafičkom prikazu s Twittera, u prvom su potu velikani - Njemačka, Portugal, Francuska, Belgija i Engleska.

U drugoj jakosnoj skupini stoluju i prijete Vatrenima - Mađari, Turci, Rumunji, Danci, Albanci i Austijanci. Iznenađujuće lagana druga jakosna skupina, složit ćete se… Za sad je i četvrti jakosni razred jači od drugog, a čekaju se još dva putnika. Italija, Srbija i Švicarska su, za sad, jedine tri reprezentacije u tom jakosnom razredu. Tri pobjednika dokvalifikacijskih mini-turnira (favoriti su Poljska, Ukrajina i Grčka) bit će smještena u četvrti pot.

"Sad im treba mir, da se što bolje pripreme. U skupini bio htio Italiju iz četvrtog pota, Belgiju iz prvog. Italija je atraktivna momčad, Belgija isto, ali Italija mi je bolja. Nemaju oni previše brzine kao mi, dosta je kod njih taktike, više nam takvi odgovaraju. Ali, nikad u današnjem nogometu ne možeš reći ovaj ili onaj mi odgovara. Trebamo li biti prvaci? Moramo li biti? To je sad drugi par cipela, ali ne možemo odigrati slabo natjecanje. Ako budemo kompletni, odigrat ćemo jako dobar turnir. Zašto sumnjati u Dalića i dečke, opet, nakon svega?! - zaključio je Igor Pamić.