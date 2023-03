Nenad Bjelica: 'Imao sam ambiciju osvojiti titulu s Osijekom, nažalost nisu je svi imali'

Otkako je 29. kolovoza 2022. godine napustio NK Osijek, Nenad Bjelica rijetko istupa u medijima, izuzmemo li komentiranje utakmica SP-a u Kataru, tek tu i tamo Bjelica bi odgovorio na pozive medija da eventualno prokomentira neku utakmicu Dinama, Osijeka ili nešto treće, neku nogometnu tematiku ili hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Nenad Bjelica četiri je godine bitan faktor HNL-a, po dvije u Dinamu i Osijeku, ostvarivši pri tome povijesne rezultate i uspjehe s oba kluba, još više se podignuvši na trenerski pijadestel uspješnosti. No, s druge strane, rastanak s oba kluba nije bio lijep, bez obzira na dobre rezultate…

Nenad Bjelica za Net.hr dao je veliki intervju o tome čime se sada bavi, koji su mu planovi ali i iskreno je progovorio o svojoj karijeri u HNL-u i hrvatskom nogometu

"Meni vam je na neki način bio potreban mir od medija ali mislim da je i medijima i inače čitateljima bio potreban mir od Bjelice, tako da… Znate, četiri i pol godine sam bio jako puno u javnosti. Uvijek na raspolaganju svima u svakom trenutku, tako da sam odlučio malo se posvetiti obitelji, provesti s obitelji kvalitetno vrijeme. Naravno, odmorit se od svega i biti onako malo po strani. Sve promatrati, pratiti po strani, s jednim odmakom", rekao je Bjelica o tome zašto ga nema u javnosti posljednjih nekoliko mjeseci.

S Osijekom se rastao na jako ružan nači. Iako je priča izgledala kao puna potencijala, Osijek je u jednom trenutku igrao nogomet vrijedan titule, sve je završilo tako da o cijeloj situaciji odlučuje sudac.

"Došlo je do rasprodaje momčadi"

"Gledajte, ja sam samo slijedio klupsku politiku. Držao sam se budžeta kojeg sam imao na raspolaganju pritom i kojeg mi je klub dao na raspolaganje. Nisam mogao dovesti niti jednog igrača bez odobrenja kluba. Igrače sam predlagao a klub je neke prihvatio a neke nije, tako da je odgovornost tu maksimalna od svih. Ja kao trener ili sportski direktor niti jednu odluku nisam mogao donijeti sam. Mislim da je to pucanj u prazno i mislim da je ova odluka UEFA-e da se kazni Osijek - gdje su i oni sami iskomunicirali da nisu uspijevali ispunjavati svoje obveze - i iz razloga što je gradnja stadiona u Pampasu poskupjela. I poskupjela je jako - tako da mislim da je to osnovi razlog zašto je došlo do rasprodaje momčadi a ne zato što je momčad bila preskupa. Međutim, ako i je bila preskupa, te odluke da se dovedu igrači u određenom budžetu je bila klupska, ne od Nenada Bjelice jer ja to nisam ni mogao odlučiti", rekao je Bjelica i nastavio



"Došao sam u NK Osijek s velikom emocijom, radio sam s velikom emocijom, s velikom profesionalnošću. Svakog dana sam maksimalno uživao u svojem poslu s igračima i stručnim stožerom - pa i velikim dijelom navijača. Dvije godine u Osijeku stvarno mi je bilo lijepo. Postigli smo povijesne rezultate. Srušili mnogobrojne rekorde, bili konkurentni dvije godine, puhali za vrat Dinamu. Držali smo čitav grad, onako, u velikom iščekivanju da bi eventualno mogli doći do titule. Na kraju ipak nismo uspjeli ali to vam je sport. Ali kažem - unatoč puno manjem budžetu u odnosu na instituciju kao što je Dinamo - mi smo bili vrlo konkurentni i znam da te utakmice Dinama protiv Osijeka pogotovo, njima nije bilo svejedno kad su igrali s Osijekom. Bili su itekako vrlo motivirani u tim utakmicama s Osijekom. Da, bio je to jedan lijep period koji je sad iza mene i sad se okrećem nekim novim izazovima u kojima se nadam da ću isto tako biti uspješan kao što sam bio u Osijeku i Dinamu."

"Nije bilo ambicije"

Iako Osijek nikada nije bio bliže naslovu prvaka, Bjelica nije u potpusnoti zadovoljan svojom karijerom u Osijeku, objasnio je i zašto

"Nisam do kraja zadovoljan, naravno… Htio sam osvojiti tu povijesnu titulu s Osijekom. To je bila moja ambicija i s tom ambicijom sam došao u Osijek. Nažalost, nisu svi imali tu ambiciju u Osijeku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijeli intervju možete pročitati na portalu Net.hr.