Nenadu Bjelici prijeti otkaz nakon šokantnog poraza? Oglasio se predsjednik: 'Imali smo sastanak...'

Turski Trabzonspor izgubio je 3:2 na gostovanju kod Hatayspora, primivši dva gola u posljednjih 20 minuta, te tako prekinuo niz od dvije pobjede u nizu.

Nakon utakmice ne velikom udaru kriika našao se trener Trabzonspora, hrvatski stručnjak Nenad Bjelica,koji je proglašen glavnim krivcem za poraz.

"Igrali smo jako dobru utakmicu prvih 70 minuta. Vodili smo 2:0, a ne znam što se onda dogodilo. Doživjeli smo pad", izjavio je Bjelica poslije susreta, a te njeove riječi dočekane su "na nož".

"Bjelica im je poklonio tri boda", napisao je turski CNN, a slično pišu i drugi mediji. Navijači su u svojim kritikama još oštriji. Neki turski mediji plasirali su i vijest kako bi Bjelica čak mogao obiti otkaz ako u sljedećem kolu izgubi od Pendikspora, a pronašli su mu i moguće nasljednike na klupi.

Predsjednik Trabzonspora Ertugrul Dogan nakon šokatnog poraza od Hatayspora otkrio je kako je imao sastanak s Bjelicom.

""Uvijek imamo sastanke s trenerom i uskoro ćemo se ponovno sresti. To su normalni sastanci. Ni on ne želi da situacija bude ovakva. Svi žele da Trabzonspor bude bolji, trener također to želi. Nadamo se da više nećemo doživljavati slične rezultate", poručio je.

