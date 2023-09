Neymar je prestigao legendarnog Pelea i postao najbolji strijelac Brazila svih vremena

U 125 međunarodnih utakmica Neymar je zabio 79 golova, a Edson Arantes do Nascimento Pele, koji je preminuo 29. prosinca prošle godine, postigao je 95 golova za reprezentaciju u 113 utakmica, no tu su uključene i prijateljske utakmice s raznim reprezentacijama Brazila, što Međunarodna nogometna federacija (FIFA) nije priznala. Tako je Pele, trostruki svjetski prvak s Brazilom (1958., 1962., 1970.) , od 1957. do 1971. zabio 77 golova u 92 službene utakmice.

Neymar, koji od ljeta igra za saudijski nogometni klub Al Hilal, a ujedno je i kapetan brazilske reprezentacije, ima prosjek od 0,63 gola po utakmici. Tridesetjednogodišnji Neymar utakmicu protiv Bolivije započeo je ravnopravno s Peleom i mogao ga je nadmašiti u 17. minuti kada je izveo jedanaesterac, ali je njegov mlak udarac lako obranio vratar Guillermo Viscarra. Tako je Neymar morao čekati drugo poluvrijeme u kojem je dva puta bio uspješan, prvo u 61. minuti, pa u 90. minuti.Dva puta se među strijelce upisao i Rodrygo (24, 53), a na 3-0 povisio je Raphinha. Jedini pogodak za Bolivijce postigao je Victor Abrega u 78. minuti.

"Jako sam sretan, nemam riječi jer nikad nisam zamišljao da ću postići ovaj rekord. Od ovog trenutka, želim reći da to što sam to učinio ne znači da sam bolji od Peléa", rekao je Neymar novinarima nakon utakmice.

U drugom susretu večeri Urugvaj s novim izbornikom, Argentincem Marcelom Bielsom, svladao je Čile 3-1 (2:0). Junak urugvajske pobjede bio je Nicolas de la Cruz koji je bio precizan u 38. i 71. minuti. U međuvremenu je Federico Valverde na kraju prvog poluvremena povećao vodstvo dvostrukih svjetskih prvaka (1930., 1950.). Konačni pogodak zabio je Arturo Vidal u 74. minuti.