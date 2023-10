'Nije mi jasno zašto je Dalić stavio u igru Musu i Brekala. Njih dvojica nisu za Hrvatsku'

Nastup hrvatske nogometne reprezentacije u listopadskim kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj protiv Turske prošlog četvrtka na Opus Areni (poraz 0-1) i u nedjelju u Cardiffu protiv Walesa bio je debakl. Vatreni su prije deset godina posljednji put vezali dva poraza u kvalifikacijama.

Kompromitiran odlazak na Euro

Tada se negativni niz dogodio u kvalifikacijama za odlazak na SP, ovog puta za Euro, ali to nije bitno. Ono što je bitno je da si je hrvatska nogometna reprezentacija kompromitirala odlazak na kontinentalnu smotru i da joj igra nije dobra...

Izostanci senatora itekako su se osjetili

Nakon razbijanja Latvije na Rujevici 8. rujna ove godine rezultatom 5-0 i osvajanjem Kavkaza u susretu s Armenijom (0-1), situacija za Hrvatsku se činila idealnom. Što se dogodilo u mjesec dana da su Vatreni tako pali?

"Što se dogodilo? Dogodilo se to da su ozljede napravile svoje. Otpali su nam jedan Perišić, Kramarić, Petković je bio van forme, Ivanušeca nije bilo zbog povrede, još prije Mislav Oršić se ozlijedio... Pa, što mislite, da jednom Brazilu otpadnu, primjerice Neymar i Vinicius, uz njih još koji bitni igrač, da njima ne bi nedostajali ti igrači?!", kazat će Igor Pamić, bivši reprezentativac, sad trener Karlovca...

Popularni Paminjo rekao je portalu Net.hr kako Dalić, zbog svega što je napravio i koliko se dao, nije zaslužio da ga dio javnosti, korisnici društvenih mreža, pa čak i neki "stručnjaci" i treneri, prozivaju do te mjere da pozivaju na njegov odlazak s klupe... Posebno se u tome prednjači na društvenim mrežama koje trpe stvarno svašta...

"Suludo je takvo što komentirati s trenerske strane. Neosporno je da trener uvijek ima krivicu kad mu momčad izgubi, međutim isto tako smatram da je Zlatko Dalić napravio takve stvari da nije korektno uopće razgovarati u smjeru da bi on trebao napustiti izborničko kormilo Hrvatske. Isto tako, Zlatko Dalić i dečki su pokazali dosad, ama baš u svakoj kritičnoj situaciji, da su pravi i na kraju su uvijek bili uspješni. Slažem se, protiv Turske i Walesa je to bilo jako loše, potezi izbornika ispali su jako loši. Isto tako, prema naprijed nismo imali nikakav izbor. Nama je najlakše govoriti, filozofirati trebao je staviti ovog, trebao je onog, ali ja sad kažem - a koga to?", izjavio je Pamić.

Kramarić zabija, a kad ga nema onda su problemi

Štoviše, da njegovim pogocima nismo srušili Ukrajinu u Dalićevoj premijeri na klupi, u listopadu 2017., tko zna bismo li uopće rezervirali vizu za Rusiju, a zatim i srebro na Mundijalu, na što se vežu nova pitanja oko budućnosti i onoga što je uslijedilo. Iako, prema mišljenjima mnogih, Kramarić protiv Ukrajine u Kijevu, unatoč dva pogotka, zlatnih golova, uopće nije odigrao vrhunsku utakmicu, nego prosječnu, ali dobro. To je neka druga tema...

"Sigurno je to da reprezentacija ima problema, kao što ima standardnost već godinama. Znamo što je Hrvatskoj forte, snaga, svjesni smo kakvu selekciju imamo, kako (ne)velik bazen imamo... Znamo što tko u reprezentaciji može, svjesni smo zašto Dalić rotira određene igrače. No, Hrvatskoj je u listopadskim kvalifikacijama nedostajao čitav napadački red. To bi bio udarac za bilo koga, bilo koju veću nogometnu zemlju, ne samo nogometnu nego i općenito veću zemlju s većom mogućnosti odabira nogometaša. Mi nemamo tu širinu da samo tako nadomjestimo Perišića, Kramarića, Petkovića, Ivanušeca... Tu opravdavam izbornika, ali druge stvari, normalno da ne možemo biti zadovoljni."

Perišić itekako nedostaje, najviše od svih

Naravno, evidentan je i izostanak Ivana Perišića, drugog najboljeg strijelca u eri aktualnog izbornika (17 pogodaka), čije je izbivanje još osjetnije kada nema ni Luke Ivanušeca, njegove prve alternative na lijevom krilu, kao ni Mislava Oršića, Perišićeve alternacije protiv Maroka u Katru na lijevom krilu, u susretu za treće mjesto.

Ako svemu ovome dodamo i ozljedu Brune Petkovića, dolazimo do glavnog razloga debakla u listopadu. Lovro Majer nije odradio spektakularan posao na desnom krilu, ali je nešto još i pokušavao. No, kad je momčad loša, onda se pojedinac ne može toliko istaknuti, tj ne može puno napraviti...

"Nije trebalo srljati i nije se trebalo nametati u situaciji kad ofenzivno nismo toliko moćni izostankom spomenutih. Možda bi bilo bolje da smo išli strogo na rezultat, pa i pod cijenu da igramo zatvorenije, da parkiramo autobus, da čekamo kiks suparnika, pod cijenu da ne budemo dominantni, da pojušamo suparnika izvući, da budemo stabilni... To mi je žao. Nismo imali nikakvu koncepciju. Prema naprijed Hrvatska očito nije mogla ništa, htjeli smo ali nismo mogli, nismo bili opasni, ali kritični smo dosta bili i prema nazad."

Livaković isto nije bio na nivou...

"Puno nas je puta dosad Livaković spasio, ali ovog puta imali smo nesreću da mu nije išlo. U dva navrata nas je spasio protiv Turske, ali je u dvije situacije, u dvije različite uzastopne utakmice, pogriješio i to grubo. Nije se takvo što smjelo dogoditi, kao što se nije smjela dogoditi tako loša igra koja se spojila i iz Osijeka otišla za Cardiff. Turska i Wales nisu bolji od Hrvatske, to su drugorazredne ili čak trećerazredne reprezentacije", govori Pamić i dodaje:

'Nemoć igre prema naprijed unijela je nervozu Luki, Brozu, Kovi i ekipi'

"Imam osjećaj da je ta nemoć igre prema naprijed unijela nervozu. Vidjeli smo nervozu kod Brozovića, Kovačića, Modrića... Svi smo mi naviknuti, a i oni na terenu, da reprezentacija bude opasna. Gledajte - Hrvatska nije bila opasna jer nije to ni mogla biti, ne s igračima koji su u obje utakmice počeli u ofenzivnom dijelu. Odigrali su ispod svakog nivoa i kritika. To je utjecalo sigurno kao i na sve ostalo. Svjesni su bili i Luka i društvo da to neće izaći na dobro protiv Walesa.

Kako bilo, prozivati Zlatka Dalića i zazivati njegov odlazak, nakon svega, nije korektno, u najmanju ruku...

"Zlatko Dalić je puno toga napravio za hrvatski nogomet i našu napaćenu naciju, pa mi njega ne bi smjeli ni spominjati. Greške možemo komentirati, ali u tom kontekstu spominjati Dalića nije korektno, nije fer i nije normalno... To je, po meni, jako loše. Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji dogodio se loš trenutak u dvije utakmice, nije bilo vremena oporaviti se nakon poraza od Turske, rekuperirati, ni fizički ni psihički, utakmice su došle u razmaku od tri dana. Sto posto sam siguran da Hrvatska bez tako važna tri-četiri igrača nije mogla i ne može. Udarni napadački tercet protiv Turske i Walesa nije nikako odigrao. Dalić nema opravdanja za rezultat, ali ima za situaciju i predstavu. Ipak su mu otpali jako važni pojedinci koji čine igru Hrvatske i rade razliku. Nije nam bilo bitno tko igra naprijed da bi izvukli barem bod protiv Turske ili Walesa", navodi Pamić i nastavlja u svom stilu, u jednom dahu, bez kočnica i zamatanja odgovora u celofan...

'Dalić je puno toga napravio za hrvatski nogomet i našu napaćenu naciju'

"Meni je tragično da čovjek koji nas je jedva doveo i spasio možda i čitavu jednu generaciju, hrvatski nogomet u cjelini, čovjek koji nam je kao izbornik donio srebro sa SP-a iz Rusije 2018., broncu s Mundijala iz Katra 2022. i srebro s Final Foura Lige nacija, sve to u pet godina, ja ne znam od kud uopće pravo da ti i takvi zazivaju smjenu Zlatka Dalića. Da se Daliću i dečkima stvara jedan takav pritisak u trenutku kad će vrlo brzo doći odlučujuće utakmice, kad će trebati imati prijeko potreban mir, meni to nije jasno i niti malo nije u redu."

U jednu stvar Pamić vjeruje kao u Boga...

"Mi ćemo se kvalificirati u Njemačku, to uopće nije sporno. Samo se trebamo malo kompletirati. Odlazak Zlatka Dalića s klupe Hrvatske, napadanje i udaranje, to nikako ne smije i ne bi trebala biti tema. Takvo što Zlatko Dalić, ali i reprezentacija u cjelini, nisu zaslužili. Ponavljam još jednom - igrali su slabo, zaslužili su kritike, ali ne i raketiranje sa svih strana, s neba i sa zemlje, sigurno ne nakon svega".

Dalić je nakon Walesa kazao kako će zvati nove igrače, te kako je ovo bilo stvarno loše. Sosa je u Ajaxu upao u probleme i nije igrao zadnje tri utakmice, pa nije puno igrao ovog puta, a Josip Šutalo također nije u formi. I on je u Alaxu u problemima. Dakle, nije problem pristupa, već spremnosti igrača i mogućnosti. Dosta igrača je van svojih momčadi, a samim time i forme...

"Činjenica je da je ovo nedopustivo i da moramo tražiti kvalitetnija rješenja. Imao sam svoje ideje i razmišljanja, ali nisam htio ništa dirati dok nam ide dobro. Vjerojatno možemo očekivati nove pozive novim igračima, da donesem odluke o kojima sam razmišljao. Moram ovo proanalizirati i izaći iz komforne zone u kojoj sam živio i u kojoj su živjeli igrači", izjavio je Zlatko Dalić.

Musa i Drena Beljo nisu najbolje iskoristili minutažu u napadu

Jasno je k'o dan i da Petar Musa i Dion Drena Beljo nisu na najbolji način iskoristili minutažu. Topnici Benfice i Augsburga nisu niti ulazili u prilike, njihovih par pokušaja glavom neće pronaći mjesto u sažetku utakmica. Paralelno, sličan narativ vuče se i oko povratka Josipa Brekala u nacionalnu vrstu. Div iz Žminja o Musi i Brekalu tvrdi:

"Ne znam što je Zlatku Daliću u glavi, ali bilo bi dobro da se malo smiri. Jasno je meni da izborniku nije bilo lako u ove dvije utakmice, da je to sve izgledalo grozno. Imamo je Zlatko Dalić svojih grešaka. Prvenstveno, Musa i Brekalo nisu smjeli početi niti protiv Turske niti protiv Walesa, pogotovo ne u Cardiffu nakon jedne takve tragedije od igre njih dvoje. Vidjelo se s njima da igra reprezentacije ne štima. Musa, pa Dalić je tog dečka uvalio dečka nakon što je bio podložan pritiscima, a Musa nije igrač koji odgovara Hrvatskoj, niti igri. Ne znam zašto je zvao Brekala, vjerojatno silom prilika, ali ovakav Brekalo niti u jednom segmentu ne može pomoći Hrvatskoj, pa to se i vidjelo. Tu je Dalić pogriješio, tu pogrešku možemo komentirati jer je konkretna i presudna."

'Šutalo nikako van iz igre'

Nije tu stao...

"Trebalo je pokušati s nekom drugom idejom. To je moje mišljenje. Onako slabo i jalovo prvo poluvrijeme nije bilo slučajno. Hrvatska je protiv Turske s ozlijeđenim Petkovićem ipak bila nešto bolja. Ako smo već trebali igrati preko bokova, Vida mi nije nelogično rješenje. Ajde iskusan igrač, bitne utakmice, ali Šutalo nikako po meni van iz igre. On je bitan za organizaciju igre iz zadnje linije. Šutalo na stopera, a Gvardiola na bok što je već igrao u reprezentaciji, a što kao treći stoper u zadnjoj liniji igra u Cityju koji je besprijekoran u izgradnji igre. Šutalo i Gvardiol su defanzivci s lucidnim rješenjima. Šutalo nikako ne van, nikako... To mi nije bilo logično od Dalića. Hrvatska, pa to je poznato, gradi igru iz zadnje linije. Da je igrao Vida sa Šutalom, meni to imalo itekako smisla. To je moje mišljenje."

I za kraj, Igor Pamić je izjavio:

"Nije bilo Daliću lako složiti momčad za Tursku, pa kako zamijeniti Perišića, Kramarića, Petkovića, ajde recite mi sad, kako?! Mogu oni pričati što hoće, ali mi takvih igrača nemamo. Zovi ovog, zovi onog, ali ovog i onog Hrvatska nema. Ja ih ne vidim. Ali, nakon lošeg izdanja u prvom dijelu protiv Turske, smatram i odgovorno tvrdim sad pred svima da je trebalo pronaći neki drugi način za ostvariti rezultat, a ne početi protiv Walesa s dva igrača koja su totalno van igre, totalno van forme i sistema, tj onog što nama odgovara za naš stil igre. "