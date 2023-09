Nije Modrić jedini bio loš u derbiju: 'Ovo nije bio njegov dan'

U velikim madridskom derbiju Atletico Madrid je na stadionu Civitas Metropolitano pobijedio Real Madrid sa 3-1 nanijevši "Kraljevskom klubu" prvi poraz sezone.

Zanimljivo, sva tri gola Atletico je zabio udarcima s glavom pri čemu je dvostruki strijelac bio Alvaro Morata (4, 46), a pogodak je postigao i Antoine Griezmann (18). Za Real je zabio Toni Kroos (35).

Luka Modrić je krenuo od prve minute, ali je ostao na poluvremenu u svlačionici, a umjesto njega zaigrao je Joselu, dok je Ivo Grbić bio na Atleticovoj klupi.

'Ovo nije bio Ancelottijev dan, pogriješio je'

Madridski As ističe da je Modrić nakon katastrofalnog Alabe, "koji je odigrao najgoru utakmicu za Real i bio krivac za oba Moratina gola, zbog čega dobiva ocjenu nula", bio drugi najgori igrač Reala. "Jako teška noć za Modrića. Njegovo uvrštavanje u prvih 11 je bilo jedno od velikih iznenađenja madridskog derbija. Modrić je dobio priliku umjesto Tchouamenija u vezi momčadi posložene u 4-3-2-1. Bizarno.

Modrić je igrao jako loše. Pri tome mu sigurno nije pomoglo što mu ova Ancelottijeva taktika nikako ne odgovara. Zato što se Rodrygo po navici spušta na krila, Modrić je često igrao kao lažna devetka, što nikako nije njegova pozicija. Modrić ondje ne može ni organizirati igru ni briljirati. On treba minutažu, ali na drugoj poziciji i u drugoj taktici. Ancelotti ga je izvukao već na poluvremenu i uveo Joselua zato što je Modrićev izlazak iz igre bio najlogičniji. Modrića je to očito potreslo", piše As u obrazloženju zašto je Modrića ocijenio mizernom dvojkom u rasponu ocjena od 1 do 10.

Španjolski list djelomično krivi i Talijana na klupi Reala: "Dok je Simeone igrao svoju igru i postavio momčad tako da iz nje izvuče najviše, Ancelotti je u gradskom derbiju složio Frankensteina s pet veznjaka, a završio ga je s tri igrača sredine terena. To jasno dokazuje kako ovo nije bio Ancelottijev dan.

Sustav mu se srušio u prvoj ozbiljnoj utakmici sezone. Realov trener je opet dao priliku Modriću uvjeren da se derbi odlučuje na sredini terena. Pogriješio je, jer to se događalo u oba kaznena prostora. U svom je Real bio šupalj, a u suparničkom jalov. No nije ovo bila teška noć samo za Alabu i ostale braniče Reala nego i za Modrića, potpuno izgubljenog u Ancelottijevih 4-3-2-1."

