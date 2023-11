Nova blamaža Zmajeva, Slovačka 11. reprezentacija koja je osigurala Euro

Nogometna reprezentacija Slovačke postala je jedanaesta vrsta koja je osigurala plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj. Slovačkoj je u susretu 9. kola J skupine trebao bod u Bratislavi protiv Luksemburga kako bi se pridružila pobjedniku skupine Portugalu.

No, Slovaci su uvjerljivo slavili sa 4-2 otklonivši svaku dvojbu. Međutim, počelo je loše za domaćine. Orri Oskarsson je doveo Island u vodstvo u 17. minuti, no domaćin je do kraja poluvremena okrenuo rezultat golovima Jurja Kucke (30) i Ondreja Dude (36-11m). U drugom poluvremenu Slovaci su zabili još dva gola, a oba je postigao Lukaš Haraslin (47, 55). U završnici susreta Andri Gudjohnsen je postavio konačnih 4-2.

Slovačka je postala jedanaesta reprezentacija koja je osigurala EP nakon Engleske, Francuske, Španjolske, Belgije, Portugala, Turske, Škotske, Mađarske, Austrije i domaćina Njemačke. Do sada je dva puta sudjelovala na europskim smotrama, 2016. je ispala u osmini finala, a 2020. nije prošla skupinu.

U drugom susretu iz ove skupine Portugal je na gostovanju pobijedio Lihtenštajn sa 2-0 upisavši i devetu pobjedu. Portugal je uz Francusku, koja ima maksimalnih šest pobjeda u B skupini, jedina reprezentacija u kvalifikacija s maksimalnim učinkom. Pobjedu domaćinima donijeli su Cristiano Ronaldo (47) i Joao Cancelo (57).

Luksemburg je deklasirao Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 međutim više nema izgleda za plasman na EURO. Mathias Olsen (6), Gerson Rodrigues (30-11m), Nihad Mujakić (55-ag) i Gerson Rodrigues (90+5) su zabili golove za Luksemburg, dok je strijelac za goste bio Renato Gojković u trećoj minuti nadoknade.

Portugal vodi na vrhu ljestvice sa 27 bodova, Slovačka je druga sa 19 bodova, Luksemburg na trećem mjestu ima 14 bodova, a zatim slijede BiH s devet bodova i Lihtenštajn bez bodova.

U skupini G je Crna Gora pobijedila Litvu sa 2-0 produživši nadu za plasman na EURO. Golove su zabili Edvin Kuč (3) i Stevan Jovetić (48).

U ranijem terminu Mađarska je na gostovanju u Bugarskoj izborila remi 2-2, osvojivši bod kojim je osigurala plasman na EURO 2024. u Njemačkoj. Crnoj Gori sada predstoji borba sa Srbijom za drugu "vizu". Mađarskoj je u Bugarskoj trebao barem bod ili da kasnije večeras Crna Gora ne svlada Litvu kako bi osigurala jednu od prve dvije pozicije u skupini G. Na koncu su Mađari u dramatičnoj utakmici izvukli bod i sada imaju nedostižna četiri bodova više od trećeplasirane Crne Gore kolo prije kraja. Gosti su u susretu igranom u Sofiji poveli u 10. minuti golom Martina Adama. Spas Delev je u 24. minuti izjednačio, no Bugarska je od 37. minute igrala bez isključenog Valentina Antnova. Međutim, u 57. minuti i Mađari su ostali s igračem manje nakon što je isključen Miloš Lerkez.

Domaćin je okrenuo rezultat golom Kirila Despodova u 79. minuti iz jedanaesterca, a kada se već činilo da će Bugari upisati prvu pobjedu, Alex Petkov je nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 2-2 i veliko mađarsko slavlje.

Mađarska vodi sa 15 bodova, Srbija ima 13, Crna Gora 11, Litva 6, a Bugarska 3 boda.

U zadnjem kolu, 19. studenog Srbija će kod kuće igrati protiv Bugarske, a u drugom susretu sastaju se Mađarska i Crna Gora.

