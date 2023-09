Odlično otvaranje Konferencijske lige: Dinamo ispratio Astanu s pet komada u mreži

Dva mjeseca nakon što je protiv Astane otvorio europsku sezonu, Dinamo je u četvrtak na stadionu Maksimir ponovno igrao protiv kazahstanskog prvaka u Konferencijskoj ligi. Kao što su bili uvjerljivi u kvalifikacijama za Ligu prvaka, Plavi su isto ponovili i večeras kada su slavili 5-1 u prvom kolu skupine C.

Na prvu pravu priliku čekali smo do 4. minute kada je Emreli bio u izglednoj prilici u petercu u Astane, no promašio je loptu i propala je sjajna prilika da Dinamo povede. Plavi su nakon toga imali potpunu kontrolu utakmice, no prilika nije bilo. Sve do 20. minuti kada je Tomasov iskoristio nesporazum u obrani domaćina i sjurio se prema golu, no udarac je prošao pokraj gola. U 27. minuti iz daljine je pokušao Mišić, ali nije to bilo dobro i otišlo je daleko od gola.

Na novu priliku čekali smo do 37. minuti kada je Vidović ušao u šesnaesterac iskosa s lijeve strane i snažno pucao, no Čondrić je na mjestu i brani to. Samo dvije minute kasnije nakon ubačaja s lijeve strane udarac Baturine glavom prolazi pokraj gola. U 41. minuti Darboe je nagazio Ljubičića u šesnaestercu, što je bilo dovoljno da se uključi VAR i pozove suca da dođe pogledati spornu situaciju. Nakon pregleda sudac je odlučio pokazati potpuno opravdano na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Petković koji je kapetanski zakucao loptu u mrežu za 1-0.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Luka Stanzl/PIXSELL

Prvi su u nastavku zaprijetili gosti i to preko Tomasova čiji udarac iskosa s desne strane brani Nevistić. Odgovorio je Dinamo preko Baturine koji je pucao s 20-ak metara preko gola. U 52. minuti Plavi su izveli brzu akciju gdje je na prvoj stativi srušen Emreli, a kako Baturina na drugoj nije iskoristio prednost, sudac je pokazao na bijelu točku. Opet je odgovornost preuzeo Petković koji je sigurno zabio za 2-0. Već u sljedećem napadu Astana je mogla do gola, ali udarac Darboea sjajno je obranio Nevistić, da bi u nastavku akcije Tomasov pogodio svog napadača i tako je propala dobra šansa Kazahstanaca.

U 59. minuti Plavi su dobili slobodan udarac na nešto više od 20-ak metara s lijeve strane, odgovornost je preuzeo Bulat koji sjajno pogađa preko živog zida i donosi 3-0.

Dinamo je kontrolirao utakmicu, no Astana je u 78. minuti iz jedne kontre preko Hovhanisjana smanjila na 3-1. Ipak, da se izbjegne bilo kakva drama u Maksimiru pobrinula su se dva Jakirovićeva aduta s klupe u 85. minuti. Mihajličenko je ubacio s lijeve strane, a Marin glavom zabio za 4-1. U posljednjim trenucima utakmice Plavi su zabili još jedan gol, a strijelac je udarcem s 20-ak metara bio Halilović za konačnih 5-1.

U drugoj utakmici ove skupine Viktoria je u Plzenu s 1-0 golom Kalvacha pobijedila Ballkani. Momčad s Kosova će 5. listopada ugostiti Dinamo, dok će Astana biti domaćin Viktoriji.

Skupina A

Lille - Olimpija 2-0 (David 43-11m, Yazici 90+4)

Slovan Bratislava - Klasvik 2-1 (Weiss 54, Čavrić 74 / Pavlović 49)

Skupina B

Maccabi Tel Aviv - Breidablik 3-2 (Macon 11, Zahavi 24, Biton 32 / Olsen 44, 55)

Zorja - Gent 1-1 (Guerrero 70 / Cuypers 67)

Skupina C

Dinamo - Astana 5-1 (Petković 43-11m, 53-11, Bulat 58, Marin 85, Halilović 90+3 / Hovhanisjan 78)

Viktoria Plzen - Ballkani 1-0 (Kalvach 73)

Skupina D

Club Brugge - Besiktas 1-1 (Vanaken 77 / Tosun 88)

Lugano - Bodo Glimt 0-0

