Navijači dobili mjesta u IO i NO, obećana im je i promjena Statuta

Višemjesečna borba za prevlast u Dinamu okončana je Skupštinom na kojoj su izabrani novi Izvršni odbor i Nadzorni odbor čime je završena upravljačka kriza u redovima hrvatskog nogometnog prvaka.

Sedam mjeseci nakon prekinute Skupštine kluba u hotelu Sheratonu, u ponedjeljak je održana nova Skupština na kojoj se struja okupljena oko Damira Zorića nije niti pojavila. Barem njezin veći dio.

Podsjetimo, posljednja Skupština koja je održana 9. ožujka u hotelu Sheraton, je nakon dva sata žučne rasprave prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Naime, 33 člana skupštine sklona Zdravku Mamiću napustila su sjednicu. Ostalo je 37 zastupnika, a kvorum je bio 41 nakon čega je predsjednik Mirko Barišić ustvrdio kako nema kvoruma. Izvršni i Nadzorni odbor su raspušteni, ali ostala je na dužnosti Uprava i Mirko Barišić kao predsjednik kluba.

Novi čin "bitke za Dinamo" između struje koja je i dalje vjerna Mirku Barišiću, te grupe ljudi koje predvodi Damir Zorić, nastavljen je danas, novom Skupštinom, koja je ovoga puta imala kvorum. Na skupštini se od 71 člana nalazilo njih 43 i prema tome mogle su donositi pravovaljane odluke.

Skupština je održana na stadionu Maksimir. Zbog smanjenog kapaciteta lože Maksimir, novinari nisu mogli biti u prostoriji, već su koristili posebnu prostoriju gdje su preko televizije mogli pratiti live prijenos Skupštine.

Nakon što je ustanovljeno da postoji kvorum, pročitala su se imena onih skupštinara koji nisu došli na Skupštinu. Istovremeno, dvoranom se prolomio pljesak.

Iduća točka bio je financijski izvještaj za 2022. godinu koji je jednoglasno usvojen. Dinamo je u 2022. godini uprihodio 453 milijuna kuna, a rashodi su 445 milijuna kuna. Višak prihoda tako iznosi 7.9 milijuna kuna ili nešto više od milijun eura.

Međutim, zapelo je oko izbora članova Izvršnog i Nadzornog odbora zbog čega je zatražena stanka. Predstavnici navijača su tražili četiri člana od 13 u IO, te dva od tri u NO, no njihov prijedlog je odbijen, pa su dobili dva mjesta u IO i jedno u NO.

Za takav raspored snaga glasovalo je 35 skupštinara, sedmorica su bila protiv, a jedan je bio neodlučen.

Na Skupštini se govorilo i o izgradnji stadiona. Barišić je najavio kako će Plavi, dok se gradi novi Maksimir, igrati u Kranjčevićevoj koja bi se trebala proširiti na oko 10.000 gledatelja.

"Čeka se potpis ugovora između grada, crkve i vlade. Vlada i crkva su riješil stvar i još je samo na gradu da nađe lokacije koje će dati crkvi," istaknuo je Barišić.

"Prvi dio faze je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj kapaciteta deset tisuća na koji bi se Dinamo preselio. No, stadion neće biti gotov do sredine 2025. Grad nam je rekao da ćemo za kamp dobiti Zagrebello na koji će se Dinamo preseliti dok se stadion bude rušio," dodao je predsjednik.

Barišić je naglasio kako će klub formirati jedno tijelo, na kojem će biti predsjednik kluba, a ono će biti uključeno u projekt oko izgradnje stadiona. To će biti aktualno na idućoj skupštini," najavio je Barišić.

Za govor se javio i jedan od predstavnika navijača.

Foto: Pixsell Pixsell

"Pokazali smo dobru volju, sve ove mjeseci smo doprinijeli da klub krene dalje. Mi se borimo za Statut, on je kruna svega da nam se nikada ne ponovi ovako nešto. Nisu bitni pojedinci, već Statut koji će Dinamo gurati naprijed. Mislim da smo pokazali volju, taj korak, nama je Dinamo svetinja," kazao je Domagoj Novosel.

Još jedan od predstavnika navijača Igor Kalabek je pozvao čelnike kluba da pokušaju pomoći Bad Blue Boysima zatvorenima u grčkim zatvorima.

"Mi imamo 100 ljudi u zatvoru u Grčkoj, napravili su glupost, ali ne zaslužuju takav tretman. Mislim da možete kroz neke kanale doći do države i pravnih lijekova tražiti veću zaštitu naših dečki u Grčkoj, ne zaslužuju ovakav tretman od države," kazao je.