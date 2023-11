Odvjetnik Bad Blue Boysa: 'Nije pronađen njihov DNK ni na jednom od dva noža'

Athanasios Kaimenakis, odvjetnik hrvatskih navijača koji se od kolovoza nalaze u grčkim zatvorima zbog sumnje u ubojstvo grčkog navijača Michalisa Katsourisa, u razgovoru za 24sata izjavio je da na dva noža koja su izuzeta kao dokazni materijal, nisu pronađeni njihovi DNK uzorci.

Borit ćemo se za njihovo puštanje iz zatvora, stvari izgledaju puno bolje za njih sad nego prije. Napravili smo dobar posao mi kao obrana. Nisu se inkriminirali, mi smo iznijeli naše sumnje oko ubojstva. Pronađena su dva noža, za jednog od njih mislili su da je nož jednog od uhićenih Hrvata. Mi smo rekli da to nije njegov nož i sad je dokazano da to nije bio nož Hrvata, nije pronađen njegov DNK na nožu. Uz to su se pojavile i fotografije mog klijenta s praznim rukama, dakle nije držao nož u ruci. Sad ne mogu dokazati da su naši branjenici ubili grčkog navijača. Drugi nož također nema DNK ikoga od naših klijenata, uhićenih Hrvata'', kazao je i naveo kako će sada tražiti njihovo puštanje iz zatvora.

Ako ga sad zatražim sud to neće odobriti, jer sudac još želi da se završi istraga do kraja. Kad se to završi onda ćemo podnijeti zahtjev.

''Ne znam na kakve poruke misli, ne mogu komentirati politiku, ne znam zašto je rekao to što je rekao. To bi bilo kršenje slobode pravosudnog sustava da se netko od političara pokuša uplesti u slučaj. Ne kažem da je nemoguće da ih puste, u dobroj smo poziciji te imam razloga za veliku nadu da puste većinu uhićenih Hrvata, no ne mislim da će se to dogoditi u narednih par dana. Tu je sad još 3000 poruka koje se moraju prevesti, a nakon toga kad se prijevod napravi, svi uhićeni hrvatski državljani idu opet sucu istrage'' rekao je odvjetnik na pitanje o Plenkovićevoj izjavi da stižu dobre vijesti za obitelji zatvorenih navijača.