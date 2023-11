Osijek u završnici izbjegao domaći poraz od Lokomotive

Na osječkoj Opus Areni u subotu nije bilo pobjednika, utakmica 15. kola HNL-a između nogometaša Osijeka i Lokomotive okončana je remijem 1-1 (0-1).

Lokomotiva je povela ranim pogotkom Indrita Tucija u 11. minuti, a Osijek je izjednačio tek u 87. minuti. Gostujuću mrežu pogodio je Ivan Fiolić. Obje su momčadi ostale na dosadašnjim pozicijama, Osijek je peti na ljestvici, a Lokomotiva sedma.

Od samog početka gosti su djelovali vrlo opasno kada bi krenuli prema suparničkim vratima, a ujedno Lokomotivi nije dugo trebalo za pogodak. Dogodio se u 11. minuti i bila je to vrlo lijepa akcija koju je započeo Mudražija, nastavio Goričan lucidnim driblingom, dok je sve zaključio pogotkom Tuci.

Sve do kraja prvog poluvremena Osijek je držao loptu u nogama, ali se strahovito mučio kako bi došao do suparničkog šesnaesterca. Sve do odmora ni jednu suvisliju akciju nije kreirao domaći sastav i Lokomotiva je vrlo lako branila minimalno vodstvo.

Konkretnije šanse i dalje su imali gosti koji su mogli biti još opasniji da su odlučnije pokušavali napasti Osječane.

Odmah na startu drugog dijela, u 46. minuti, moglo je biti 2-0 za goste, ali je s vratarske linije loptu izbacio Omerović koji je već u sljedećem napadu bio u središtu pozornosti kod prve prave domaće šanse. No, njegov je udarac odsjeo na okviru gostujućih vrata.

Na početku drugog poluvremena su frcale šanse s obje strane pa je tako potom za Lokomotivu priliku propustio Smakaj, a za Osijek Jugović. Do kraja dvoboja nasrnuo je Osijek i tražio izjednačenje ili potpuni preokret. U 73. minuti Pušić je dobro pucao, ali je još bolje reagirao gostujući vratar Čavlina i ponovno spriječio izjednačenje.

Osijek je do boda ipak stigao u samoj završnici i pritom je domaćinu pomogla loša reakcija gostujuće obrane. Sve je u 87. minuti iskoristio Fiolić i postavio konačnih 1-1.

